"Аэрофлот" повышает топливный сбор из-за роста цен на керосин

Компания "Аэрофлот" с 22 ноября намерена повысить топливный сбор на всех рейсах, чтобы компенсировать рост цен на керосин.

Сбор на внутренних рейсах увеличится на 550 рублей – до 2200, на международных линиях сбор подорожает с 20 до 30 евро. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь компании Юлия Спивакова.

Речь идет о сборах для билетов в классе "эконом", что следует из данных на сайте компании. В классе "комфорт" сбор выше "эконома" в 1,5 раза, в "бизнесе" - в 2 раза. Для некоторых направлений размер сбора отличается.

Решение в компании называют вынужденным и продиктованным существенным ростом стоимости керосина в нынешнем году. "Текущие цены - исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее", - сказала Спивакова журналистам.

Цены на авиатопливо продолжают расти и представляют собой главную проблему для отрасли наряду с COVID-ограничениями, заявляли ранее в "Аэрофлоте". Обеспокоенность выражали и другие перевозчики,пишет "Интерфакс".

РБК отмечает, что в марте "Аэрофлот" уже повышал топливный сбор на собственных рейсах, а также дочерних компаниях "Россия" и "Аврора". Лоукостер "Победа" это не затронуло.

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