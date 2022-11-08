"Аэрофлот" создаст центр для обслуживания западных самолётов

"Аэрофлот" решил создать национальный центр для технической поддержки самолётов Airbus и Boeing, которые эксплуатируются в России. Об этом рассказал технический директор авиакомпании Алексей Михалик, сообщает РБК. В его создании примут участие бывшие сотрудники российских офисов западных производителей, отмечают источники издания.

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолётов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.

Сейчас флот группы "Аэрофлот" (в неё также входят авиакомпании "Победа" и "Россия") состоит из 276 самолетов производства Airbus и Boeing.

По словам технического директора российского авиаперевозчика, над созданием национального центра "Аэрофлот" будет работать совместно с входящей в группу компанией "А-Техникс". Эта компания способна обеспечить необходимую производственную базу для изготовления и тестирования опытных образцов компонентов и конструктивных решений, отметил Михалик.

В будущем центр будет оказывать услуги "для максимально широкого круга заказчиков", а не только "Аэрофлоту", добавил он.