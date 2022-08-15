Авиакомпании РФ просят узаконить "каннибализацию" самолётов

Российские авиакомпании попросили министерство транспорта разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолётов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимира Тасуна.



Сегодня такую перестановку запчастей самолётов ограничивают федеральные авиационные правила. В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и его последующую установку на другой самолёт. По словам автора письма, это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолётов.



В Ассоциации также предлагают разрешить переставлять комплектующие между самолётами разных авиакомпаний.



В пресс-службе Минтранса подтвердили "Известиям", что ведомство разрабатывает поправки в нормативные правовые акты для поддержания летной годности гражданских воздушных судов.

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и деталей к ним. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что, по расчетам министерства транспорта, российские авиакомпании смогут безопасно эксплуатировать существующий парк самолетов Airbus и Boeing в течение пяти лет.

Однако в начале августа Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли писал, что российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот" начали разбирать свои самолеты из-за нехватки комплектующих в связи с санкциями.