Российский АВАКС не взлетит? Диверсия на авиабазе в Беларуси

Восемь лет со дня убийства Бориса Немцова – политика, еще в 2014 году предупреждавшего об опасности большой войны России против Украины;
Более 60 человек были задержаны на антивоенных акциях в России 24 февраля – в годовщину российского вторжения;
Белорусское движение Bypol заявляет об успешной атаке на российскую военную авиабазу неподалеку от Минска;
Мобилизованные из Иркутской области жалуются на отправку на фронт;
Путин опять объясняет цели "СВО";
Умер Глеб Павловский;
Новое издание книги Джина Сосина "Искры свободы" под редакцией Ивана Толстого;
Споры вокруг празднования Масленицы.
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