Российский АВАКС не взлетит? Диверсия на авиабазе в Беларуси

Восемь лет со дня убийства Бориса Немцова – политика, еще в 2014 году предупреждавшего об опасности большой войны России против Украины;

Более 60 человек были задержаны на антивоенных акциях в России 24 февраля – в годовщину российского вторжения;

Белорусское движение Bypol заявляет об успешной атаке на российскую военную авиабазу неподалеку от Минска;

Мобилизованные из Иркутской области жалуются на отправку на фронт;

Путин опять объясняет цели "СВО";

Умер Глеб Павловский;

Новое издание книги Джина Сосина "Искры свободы" под редакцией Ивана Толстого;

Споры вокруг празднования Масленицы.

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