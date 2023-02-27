Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Время Свободы

Российский АВАКС не взлетит? Диверсия на авиабазе в Беларуси

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 февраля

Embed
Время Свободы - Темы дня 27.02.2023
by Радио Свобода

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Восемь лет со дня убийства Бориса Немцова – политика, еще в 2014 году предупреждавшего об опасности большой войны России против Украины;

Более 60 человек были задержаны на антивоенных акциях в России 24 февраля – в годовщину российского вторжения;

Белорусское движение Bypol заявляет об успешной атаке на российскую военную авиабазу неподалеку от Минска;

Мобилизованные из Иркутской области жалуются на отправку на фронт;

Путин опять объясняет цели "СВО";

Умер Глеб Павловский;

Новое издание книги Джина Сосина "Искры свободы" под редакцией Ивана Толстого;

Споры вокруг празднования Масленицы.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG