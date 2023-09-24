В московских аэропортах вечером в воскресенье введены ограничения на приём и отправку рейсов, предположительно, из-за подлёта украинских беспилотников.

Временные ограничения на прием и выпуск самолётов были введены в аэропорту Внуково в 22:26 по местному времени, передаёт агентство "Москва". Примерно в то же время сначала ограничил, а потом прекратил работу аэропорт Домодедово. Несколько рейсов задержаны в Шереметьеве.

Причина официально не сообщается, но обычно такие ограничения вводят во время подлёта к российское столице беспилотников-камикадзе со стороны Украины.

О сбитых беспилотниках сообщили в правительстве Тульской области, перед этим было сообщено о закрытии над регионом воздушного пространства. Ранее вечером министерство обороны России сообщило сбитом беспилотнике "самолётного типа" в Брянской области.