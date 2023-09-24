Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Аэропорты Москвы прекратили приём и отправку рейсов из-за подлёта беспилотников

В московских аэропортах вечером в воскресенье введены ограничения на приём и отправку рейсов, предположительно, из-за подлёта украинских беспилотников.

Временные ограничения на прием и выпуск самолётов были введены в аэропорту Внуково в 22:26 по местному времени, передаёт агентство "Москва". Примерно в то же время сначала ограничил, а потом прекратил работу аэропорт Домодедово. Несколько рейсов задержаны в Шереметьеве.

Причина официально не сообщается, но обычно такие ограничения вводят во время подлёта к российское столице беспилотников-камикадзе со стороны Украины.

О сбитых беспилотниках сообщили в правительстве Тульской области, перед этим было сообщено о закрытии над регионом воздушного пространства. Ранее вечером министерство обороны России сообщило сбитом беспилотнике "самолётного типа" в Брянской области.

  • В феврале 2022-го из-за российского вторжения международные авиакомпании прекратили полёты в Украину. Азиатские, белорусские и турецкие авиакомпании продолжают полёты в Россию и над Россией несмотря на то, что московские аэропорты всё чаще закрывают из-за атак дронов на город.
  • Единственной авиакомпанией из не присоединившейся к санкциям против российской экономики страны, стали Туркменские авиалинии, остановившие полёты в Москву из Ашхабада с августа.

Форум

В Нагорном Карабахе прекращён огонь
Embed
В Нагорном Карабахе прекращён огонь

No media source currently available

0:00 0:10:25 0:00

В Нагорном Карабахе прекращён огонь

На условиях Азербайджана

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG