Африканский союз стал постоянным членом "Группы двадцати". Об этом заявил нынешний председатель G20 – премьер-министр Индии Нарендра Моди – на саммите группы в Дели. Решение было широко ожидаемым перед началом открывшегося в субботу саммита. Данный шаг будет ещё больше способствовать усилиям Моди сделать Индию весомым игроком так называемого Глобального Юга, пишет Би-би-си.

"Мы приветствуем Африканский союз в качестве постоянного члена G20 и твёрдо убеждены, что его включение внесёт значительный вклад в решение глобальных проблем современности", – говорится в проекте декларации по итогам саммита, с которым ознакомился Reuters.

Теперь в G20 двадцать один участник, включая Евросоюз, который был единственным полноправным членом-блоком. Также среди членов группы США, Китай и Россия. На долю G20 приходилось порядка 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения планеты. С принятием в группу Африканского союза, который объединяет 55 государств, цифры увеличатся ещё больше.

Нынешний саммит G20 впервые проходит в Южной Азии. Среди участников встречи – президент США Джо Байден, британский премьер Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон. На форуме не присутствуют лидеры России и Китая – Владимир Путин и Си Цзиньпин. Вместо российского президента на саммит в Дели прибыл глава МИД Сергей Лавров.

На саммите лидеры обсуждают вопросы, связанные с изменением климата, продовольственной безопасностью и реструктуризацией долгов бедных стран. Одновременно отмечается, что разногласия по войне России против Украины могут затруднить согласование и принятие совместной итоговой декларации. Пока пункт документа, связанный с событиями вокруг Украины и геополитической остановкой, остаётся пустым.

Индийский премьер Нарендра Моди рассчитывает на то, что нынешний международный форум будет способствовать укреплению статуса возглавляемой им страны как глобальной державы, в том числе с учётом намеченных на будущий год в Индии всеобщих выборов.

СМИ также обращают внимание, что, когда 9 сентября Моди открывал двухдневный саммит G20 в Дели, на карточке перед ним было указано не "Индия", а "Бхарат". Перед встречей G20 высказывались предположения, что официальное название Индии могут сменить. Пока подтверждений, что это произойдёт, нет. Бхарат - название государства на хинди, закреплённое в Конституции. На саммите помимо таблички перед Моди оно было использовано в рассылке приглашений на официальный ужин. Всё это вызвало некоторую путаницу и споры, пишет Би-би-си.