DPA: Генсек ООН и глава МИД РФ "секретно" обсудили смягчение санкций

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 августа направил секретное письмо министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором предложил значительное смягчение санкций в обмен на возвращение России в "зерновую сделку" и возобновление Черноморской инициативы. Об этом сообщило в пятницу, 8 сентября, агентство DPA, подтвердив информацию издания Bild. Предложение Гутерриша состоит из четырех конкретных пунктов, указывает издание.

"Немецкая волна" опубликовала обзор сообщений, ставших достоянием гласности, после имевших место в августе в Нью-Йорке контактов главы МИД РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Глава ООН предлагает, в частности, отменить введенные в июне 2022 года финансовые санкции ЕС в отношении Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка), который, как и другие российские финансовые учреждения, был отключен от системы SWIFT.



Идея Гутерриша состоит в основании этим банком дочерней компании и подключении ее к SWIFT. Она будет предоставлять технические услуги для платежных операций. Самостоятельных же банковских функций эта компания иметь не будет.

Представитель Еврокомиссии подтвердил в разговоре с Bild, что Евросоюз допустил возможность поиска "конструктивного решения". Оно должно позволить осуществлять платежи за торговлю аграрными продуктами через SWIFT, не нарушая санкции ЕС.

В качестве второго пункта, ООН, по данным Bild, предлагает застраховать российские суда от украинских атак в Азовском и Черном морях. "Финансируемая ООН страховая компания для российского экспорта продуктов питания и удобрений может начать работу в течение 4-6 недель", - цитирует издание предполагаемое письмо Гутерриша.

Третий пункт подразумевает возвращение России ее замороженных в ЕС средств.

Четвертым пунктом является предложение разрешить российским кораблям, перевозящим продукты питания и удобрения, заходить в порты Германии и других государств.

Украинские власти, как сообщает Bild, раскритиковали эти предложения, заявив, что не намерены возвращаться к "Черноморской инициативе" на "унизительных условиях".

"Черноморская инициатива" - одно из названий четырехстороннего соглашения о безопасных перевозках из украинских портов зерна и продовольствия зарубежным получателям. Соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН было подписано в Стамбуле 22 июля 2022 года.