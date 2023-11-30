"Агентство": арестованный в Польше журналист Гонсалес связан с ГРУ

Арестованный в Польше в феврале 2022 года по обвинению в работе на российскую военную разведку ГРУ испанский журналист Пабло Гонсалес (по российскому паспорту – Павел Рубцов) совершал авиаперелёты в компании Сергея Турбина, которого издание "Агентство" называет российским разведчиком. "Агентство" выяснило это, изучив данные взломанной украинскими хакерами базы бронирования авиабилетов российской компании "Сирена-Трэвел".
В частности, 16 июня 2017 года на паспорта Рубцова и Турбина одной покупкой были оформлены авиабилеты компании S7 из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.
Как пишет "Агентство", ссылаясь на утечки из российских баз данных, Турбин неоднократно указывал местом своего проживания дом в Москве на улице Народного ополчения, 50. Там находится Военная академия Министерства обороны, более известная как "Консерватория ГРУ", этот адрес в своих документах указывал ряд сотрудников российской военной разведки. При этом в реальности, как утверждает "Агентство", Турбин жил на других связанных с ГРУ адресах в Москве. Эти данные, считают расследователи, позволяют предположить, что он является сотрудником спецслужбы.
- Пабло Гонсалес, семья которого переехала в Россию во время гражданской войны в Испании, родился в Москве в 1982 году. В девять лет он уехал с матерью в Испанию. Он был задержан в феврале 2022 года польскими спецслужбами и обвинен в работе на ГРУ. Впоследствии выяснилось, что у него есть российский паспорт на имя Рубцова (это фамилия его отца). Как выяснило "Агентство" в мае, Гонсалес-Рубцов несколько лет входил в окружение дочери Бориса Немцова Жанны Немцовой и писал подробные отчеты о деятельности её фонда.
- С 2014 года Гонсалес начал работать журналистом, он освещал аннексию Крыма и российское вторжение в Донбасс. Сотрудничал с испанской газетой Público, с агентством EFE, телеканалом laSexta, Голосом Америки, DW и баскскими изданиями Naiz, Gara.
- Незадолго до 24 февраля 2022 года - начала войны России против Украины - Служба безопасности Украины потребовала от Гонсалеса покинуть страну. Через четыре дня Гонсалес был задержан в польском городе Пшемысль, близ границы с Украиной. Польские власти детально не комментировали арест, лишь заявили, что журналист, по их данным, работал на российскую военную разведку (ГРУ).
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