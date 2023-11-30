"Агентство": арестованный в Польше журналист Гонсалес связан с ГРУ

Арестованный в Польше в феврале 2022 года по обвинению в работе на российскую военную разведку ГРУ испанский журналист Пабло Гонсалес (по российскому паспорту – Павел Рубцов) совершал авиаперелёты в компании Сергея Турбина, которого издание "Агентство" называет российским разведчиком. "Агентство" выяснило это, изучив данные взломанной украинскими хакерами базы бронирования авиабилетов российской компании "Сирена-Трэвел".

В частности, 16 июня 2017 года на паспорта Рубцова и Турбина одной покупкой были оформлены авиабилеты компании S7 из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Как пишет "Агентство", ссылаясь на утечки из российских баз данных, Турбин неоднократно указывал местом своего проживания дом в Москве на улице Народного ополчения, 50. Там находится Военная академия Министерства обороны, более известная как "Консерватория ГРУ", этот адрес в своих документах указывал ряд сотрудников российской военной разведки. При этом в реальности, как утверждает "Агентство", Турбин жил на других связанных с ГРУ адресах в Москве. Эти данные, считают расследователи, позволяют предположить, что он является сотрудником спецслужбы.