"Агентство": Арестованный в США хакер из РФ работал в "Алабуге"

Гражданин России Артём Ревенский, арестованный в США по обвинению в причастности к взломам критически важных систем нефтегазовой инфраструктуры в ряде стран, включая США и Украину, с 2021 по 2023 год работал главным специалистом в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где после вторжения в Украину было налажено производство российской версии иранских дронов "Шахед". Об этом пишет издание "Агентство", ссылаясь на утечки.

В четверг, как писало в частности агентство Bloomberg, россиянин заключил соглашение о признании вины в обмен на рекомендацию о смягчении приговора.

Артём Ревенский, известный в киберпреступной среде под ником Digit, в начале апреля был обвинён федеральной прокуратурой США в сговоре с целью причинения ущерба защищённым компьютерным системам, мошенничестве с использованием средств связи и краже личных данных. По версии обвинения, он был членом хакерской группировки Sector16, связанной с российскими властями, и участвовал в операциях по получению доступа к системам нефтегазовой инфраструктуры в США, Украине, Германии, Франции и Латвии. В частности, в январе 2025 года, как утверждается, Sector16 получил контроль над нефтяными насосами и резервуарами для хранения на одном из объектов в штате Техас. Был взломан также ряд объектов в других штатах.

В материалах дела, о которых пишет Bloomberg и "Агентство", также утверждается, что Sector16 также планировал диверсии против критической инфраструктуры в Украине, а сам Ревенский сообщил одному из сообщников, что рассчитывает получить 5 млн рублей за отключение электроэнергии по всей Украине на три дня. Хакеры также получили доступ к объекту газовой инфраструктуры в Полтаве и обсуждали, как можно это использовать для нанесения физического ущерба, однако нет данных, что он был действительно нанесён.

Как пишет "Агентство", ссылаясь на данные утечек, не позднее 2021 года предполагаемый хакер начал работать в "Алабуге" и к 2023 году занимал должность главного специалиста модуля аналитики службы специальных проектов. Данных о том, работал ли он ещё в "Алабуге" в последующие годы, нет. В ноябре прошлого года он был взят под стражу в США, причём задержали его, по словам адвоката, в Доминиканской республике. Публичных комментариев самого Ревенского не было.