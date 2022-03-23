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Агентство Bloomberg сообщило об отъезде Анатолия Чубайса из России

Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух анонимных источников.

66-летний Чубайс был первым заместителем председателя правительства, министром финансов и главой Администрации президента при президенте Борисе Ельцине. Он был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 90-х годов ХХ века.

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