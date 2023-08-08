Агентство Киселёва и Симоньян регистрирует бренд "Эхо Москвы"

Международное информационное агентство "Россия сегодня", возглавляемое ведущим телеканала "Россия 1" Дмитрием Киселёвым и главным редактором телеканала RT Маргаритой Симоньян, подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы". На это обратил внимание телеграм-канал "Сота". Позже информацию подтвердило государственное агентство ТАСС.

Отмечается, что в заявке на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента название и логотип нового бренда полностью идентичны названию и логотипу ликвидированной российскими властями радиостанции. При этом среди видов деятельности, для которых регистрируется бренд, указаны, помимо производства медиаконтента, не имеющие отношения к СМИ услуги: от проката снаряжения для подводного погружения до контроля за нефтяными скважинами.

Бывший главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, комментируя появившуюся информацию, заявил, что бренд принадлежит до сих пор существующему ЗАО "Эхо Москвы", и таким образом регистрация нового бренда не может быть осуществлена по закону. Тем не менее, Венедиктов считает, что власти всё равно разрешат регистрацию.

Радиостанция "Эхо Москвы", регулярно позволявшая в своём эфире критику политики Владимира Путина, была заблокирована в марте прошлого года. Позже она была ликвидирована по решению Генпрокуратуры в связи с тем, что, по мнению ведомства, распространяла ложные сведения о действиях российских военных на территории Украины.

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