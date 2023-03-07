Соратники Навального рассказали о хищениях из бюджета Москвы

Из бюджета московской программы "Мой район" получают деньги прокремлёвские журналисты и блогеры, а также бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, журналистка Ксения Собчак и телеканал RTVi. Об этом говорится в новом расследовании команды оппозиционера Алексея Навального.

Расследование, как утверждают его авторы, проведено в преддверии очередных выборов мэра Москвы, на которых действующий глава городской администрации Сергей Собянин рассчитывает переизбраться на третий срок.

Команда Навального утверждает, что изучила более сотни тысяч банковских транзакций программы благоустройства города и пришла к выводу, что в мэрии есть некая "чёрная касса". Деньги из неё получают как провластные медийные персоны, так и представители либеральных кругов, отмечают расследователи.

В документе среди прочих упомянуты главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, её супруг Тигран Кеосаян, а также их родственники – напрямую или через подконтрольные компании. Одна из таких фирм – студия "Белый лев" в 2021 году получила 185 миллионов рублей, а Кеосаян – более 60 миллионов рублей за услуги ведущего программы "Снято".

Из "чёрной кассы", как утверждают расследователи, получали средства владелец канала LifeNews Арам Габрелянов, сайт "Супер" и Telegram-канал Mash, телеканал "Царьград", а также блогер и журналист Ксения Собчак и её муж, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

Команда Навального также упоминает в расследовании бывшего главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова. Расследователи указывают на хвалебные посты Венедиктова про Собянина, похожие на тексты пропагандистов, а также его отзыв об электронном голосовании на выборах мэра осенью 2021 года. Главред "Эха" тогда руководил общественным штабом по наблюдению за выборами. Он признал результаты электронного голосования, хотя независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях.

Венедиктов через личную фирму получил не менее 680,5 млн рублей за издание приложения к журналу "Дилетант" – "Мой район". Эти деньги, направленные якобы на создание журнала, в итоге обналичивались в банкоматах, пишут авторы расследования.

По данным команды Навального, деньги от программы "Мой район" также получал и телеканал RTVi. В 2019–2021 СМИ получило 840 миллионов рублей. Сумма превысила треть всего бюджета телеканала. В расследовании утверждается, что базирующийся в Нью-Йорке и Берлине частный русскоязычный телеканал де-факто существует на деньги мэрии Москвы.

Деньги из "чёрной кассы" тратились также на подкуп политиков и избирательные кампании якобы независимых кандидатов, которые на самом деле имеют отношение к партии "Единая Россия", утверждают соратники Навального.

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