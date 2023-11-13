Агентство ООН по беженцам может перестать работать в Газе послезавтра

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) предупредило вечером в понедельник, что может прекратить свою работу в секторе Газа, если туда не возобновятся поставки топлива. Об этом сообщил в соцсети Х его глава по вопросам Газы Томас Уайт. Генеральный комиссар UNRWA Филиппе Лаццарини тоже заявил, что запасы топлива в секторе подошли к концу, и агентство вскоре не сможет выполнять свои обязанности по обеспечению теплом и электричеством больниц и детских учреждений, а также поддерживать работу канализации и водопровода.

"Наши ресурсы подошли к концу, - цитирует слова Лаццарини The Guardian. - если так пойдёт и дальше, к 14 ноября нехватка топлива затронет службу скорой помощи и работу больниц. У некоторых из них есть солнечные батареи, но они маломощные".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операцию в секторе Газа. В понедельник появились сообщения, что бои идут вокруг крупнейшей больницы города Газа Аль-Шифа. ЦАХАЛ утверждает, что внутри больницы и в туннелях под ней располагаются командные пункты радикального движения ХАМАС, признанного террористическим в США и Евросоюзе. Сам ХАМАС и руководство больницы это отрицают.

Контролируемое ХАМАС министерство обороны сектора Газа заявило, что из-за израильских обстрелов и нехватки топлива для дизель-генераторов в больнице Аль-Шифа погибают пациенты, включая новорождённых младенцев.

Израильские военные неоднократно рекомендовали мирным жителям Газы эвакуироваться на юг сектора, чтобы не стать жертвами военных действий. В том числе они требовали и от руководства больниц эвакуировать пациентов и предлагали помощь в эвакуации хотя бы больных детей. По соообщениям ЦАХАЛ, руководства больниц отказались - неизвестно, по собственному решению или под давлением ХАМАС. Также ЦАХАЛ сообщал, что военные передали в больницу Аль-Шифа 300 литров топлива для обеспечения больницы электричеством, но не уверены, что бойцы ХАМАС не забрали это топливо для своих нужд. По утверждению военных, когда они подошли к больнице, из толпы людей в гражданской одежде, собравшейся у входа, по ним начали стрелять из автоматов и гранатомётов.

Военные действия разворачиваются и у ещё одной больницы в Газе - госпиталя Аль-Кудс. Как и Аль-Шифа, он объявил о том, что прекращает принимать новых пациентов. Сотрудники палестинского отделения Красного Полумесяца информируют, что вокруг госпиталя идут тяжёлые бои, и они не могут попасть туда, чтобы оказать помощь.

Евросоюз в понедельник выступил с заявлением, в котором осудил политику ХАМАС по использованию мирного населения в качестве "живого щита". В то же время глава Европейской диполматии Жозеп Боррель призвал Израиль действовать максимально аккуратно, чтобы как можно меньше подвергать риску гражданских лиц.

Обстрелы Израиля со стороны сектора Газа продолжаются, хотя и в меньшем объёме. Кроме того, по северу израильской территории стреляют из Ливана. Ответственность за обстрелы берёт на себя радикальная группировка "Хезболла". ЦАХАЛ сообщил, что ответным огнём смог уничтожить ракетную установку в южном Ливане.

По последним данным сторон, в результате нападения ХАМАС в Израиле погибли около 1400 человек, в том числе 23 россиянина, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа – более 11 тысяч. Число раненых с обеих сторон превысило тридцать тысяч человек. ХАМАС продолжает удерживать в заложниках около 240 человек, захваченных в день своего вторжения в Израиль.

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