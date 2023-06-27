Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

"Агентство" показало фотографии предполагаемого дворца Шойгу

Издание "Агентство" опубликовало фотографии интерьеров предполагаемого дворца министра обороны России Сергея Шойгу, который находится в районе Рублево-Успенского шоссе. Издание нашло фотографии дома на сайте построившего его архитектурного бюро.

В доме есть два бассейна, массивный островной камин и бильярдная комната. В центре главной гостиной дома стоит массивный островной камин, окруженный диваном. На мебели – фигурки Будды, интерьеры дополняют два больших аквариума.

Фотографии были опубликованы на сайте архитектурного бюро "ЛЕОНАРДО Проект". Собеседник издания назвал автора проекта "придворным архитектором Шойгу и его знакомых".

Фотографии внешнего вида этого дома были опубликованы в 2015 году в расследовании ФБК о домах семьи Шойгу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Последствия мятежа "вагнеровцев"
Embed
Последствия мятежа "вагнеровцев"

No media source currently available

0:00 0:25:06 0:00

Последствия мятежа "вагнеровцев"

Реакция на "поход" Пригожина


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG