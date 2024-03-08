"Агентство": Путин обсуждал обмен Навального в день его смерти

Президент России Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционного политика Алексея Навального в день его смерти в ямальской колонии. Об этом пишет "Агентство" со ссылкой на источники.
Обмен обсуждался во время личной встречи с бизнесменом Романом Абрамовичем за несколько часов до сообщения о гибели оппозиционера, говорят два собеседника "Агентства", в том числе знакомый с Абрамовичем. Один из них утверждает, что Путин на словах согласился со сделкой.
То, что Путин одобрил обмен, предполагает и журналист-расследователь Христо Грозев. "Из того, что мы знали в последние дни до убийства, было впечатление, что он согласился", – сказал Грозев "Агентству". При этом журналист считает, что согласие Путина было притворным.
По сведениям "Агентства", переговоры об обмене шли с весны 2023 года. Все четыре собеседника издания говорят, что на обмене Навального настаивала его семья. Осенью 2023 года, после статьи The Wall Street Journal о возможном обмене Навального на пожизненно осуждённого в Германии киллера Вадима Красикова, переговоры приостановились. Возобновились они зимой, когда Навального этапировали в колонию "Полярный волк": семья оппозиционера убедила западных политиков, что началась подготовка к чему-то плохому.
По словам собеседников "Агентства" и – ранее – по сведениям англоязычных СМИ, Россия была готова освободить Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана. Взамен Путин получил бы Красикова и ещё "кого-то из осуждённых в США россиян".
В правительстве Германии обмен не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что у него нет информации о переговорах по такому обмену.
- Навальный погиб 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк". В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.
- После гибели Навального в городах России и зарубежья прошли многочисленные акции в память о политике. Сотни были задержаны и арестованы. На похороны политика в Москве пришли более 16 тысяч человек.
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