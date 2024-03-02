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Оппозиционеры ждут новых политических убийств. Россияне прощаются с Навальным.

Чем ответит Путин массам на похороны Навального: большим террором или точечными арестами? Кто станет "целью номер один" для мстительного кремлевского диктора?

Россия простилась с главным врагом кремлевского диктатора?

Как идет расследование обстоятельств смерти Алексея Навального: очередное отравление или физическое устранение?

Какой будет национализация в России: реванш государства или друзьям все, а врагам закон. Кому приготовиться?

Как россиянину получить качественное образование без цензуры: домашнее обучение или учеба за границей?

Сумеет ли Украина остановить наступление российской армии? Судьба фронта на волоске или ВСУ готовы стоять до конца?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с членом команды ФБК Русланом Шаведдиновым, политиком Дмитрием Гудковым, российским ученым Михаилом Лобановым, экономистом Сергеем Алексашенко (все признаны Минюстом РФ "иноагентами"), публицистом Радио Свобода Максимом Блантом и украинским генералом Сергеем Кривоносом.

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