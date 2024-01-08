"Агентство": семьи на встрече с Путиным были "тщательно отобраны"

Семьи погибших военных, с которыми, как сообщил ранее Кремль, Владимир Путин встретил Рождество в храме в своей резиденции в Ново-Огарёво, были "тщательно отобраны", - утверждает издание "Агентство". Согласно анализу, всего Путин встретился с пятью семьями погибших на войне в Украине, которые были удостоены государственных наград. Среди них была семья настоятеля храма при Ракетных войсках стратегического назначения, провластные СМИ называли его "десантным батюшкой". Кроме того, две вдовы погибших, встретившиеся с Путиным, работают в провластных общественнх организациях, а несколько приглашенных на Рождество к Путину детей уже встречались с ним 4 ноября в День народного единства.

Священник Михаил Васильев погиб в ноябре 2022 года в Херсонской области. В качестве священника он ранее посещал военные конфликты в Чечне и Сирии, а во время мобилизации на войну в Украину советовал россиянкам рожать больше сыновей, чтобы не бояться отправлять их на фронт. На встречу с Путиным пришла вдова Васильева и пятеро детей. "Агентство" со ссылкой на источник утверждает, что семья священника Васильева перед встречей отсидела карантин в "Президент-отеле".

Как сообщает "Агентство", на встрече с Путиным была также вдова майора Росгвардии Леонида Махонина Наталья Махонина. Она является главой Комитета семей воинов Отечества в Балашихе и советником главы этого подмосковного города. Была среди участниц рождественской встречи и представительница государственного фонда "Защитники Отечества" — это вдова майора Дмитрия Семёнова Ксения Семёнова. Она работает замглавы тамбовского отделения фонда.

Американский Институт изучения войны вслед за "Агентством" отметил, что это не первая встреча Путина с родственниками участников войны, на которую попали "неслучайные люди". ISW связал встречу с предвыборной кампанией, которую ведёт Путин, отмечая, что участники войны и члены их семей составляют значительное число избирателей, и их поддержка важна для Кремля, "чтобы представить население России как в своём большинстве поддерживающее войну в Украине".