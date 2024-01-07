Патриарх призвал принять вернувшихся в Россию с покаянием

Россия не должна отвергать людей, покинувших страну после 24 февраля 2022 года по идейным соображениям, если они возвращаются "с осознанием того, что действительно совершили ошибку". Об этом в рождественском интервью с государственным телеканалом "Россия-1" заявил патриарх Кирилл.

"Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", — сказал глава Русской православной церкви.

Кирилл упомянул притчу о блудном сыне и заявил, что среди покинувших страну "есть и вполне достойные, но те, которые ошиблись, или испугались, или действительно стремились найти что-то более для себя удобное в жизни, комфортное, но были посрамлены на этом пути".

Также патриарх отметил, что у возвращающихся людей "могут быть какие-то правоохранительные темы", но это, по его словам, "уже не касается священнослужителей".

Патриарх Кирилл в войне России против Украины придерживается прокремлёвской позиции и оправдывает причины вторжения. Глава Русской православной церкви находится под санкциями ряда стран.

После начала войны многие россияне покинули страну. Власти официальных данных не публиковали. По данным Forbes на октябрь 2022 года, на фоне объявленной мобилизации из России уехали около 700 тысяч человек. Кремль эти сообщения отверг. При этом МВД Казахстана в декабре 2022 года сообщало, что в страну въехали почти три миллиона российских граждан, большинство из которых потом уехали.

По информации Financial Times, с февраля 2022 года по октябрь 2023 из России уехали более 800 тысяч человек. Из них на родину вернулись примерно 15%.

В свою очередь президент Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями Героев России, погибших в войне против Украины. Мероприятие состоялось в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарёве.

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