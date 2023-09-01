"Агентство": выручка компаний Пригожина достигала 75 млрд в год

Общая выручка компаний, которые принадлежали погибшему на днях Евгению Пригожину или были с ним связаны, в 2022 году составила около 75 миллиардов рублей - утверждает "Агентство". По данным издания, речь идёт о почти 150 компаниях. "Это только видимая часть бизнес-империи, но даже она сопоставима с бизнесом россиян, замыкающих список 200 богатейших предпринимателей по версии Forbes", - утверждает издание. Компании с похожей выручкой, как правило, принадлежат лицам с состоянием около полумиллиарда долларов.

Как пишет "Агентство", всего ему удалось обнаружить 149 российских юридических лиц, которые контролировались самим Пригожиным, его родственниками или приближёнными, или же были тесно связаны с фирмами Пригожина. Совокупная выручка этих компаний - 75 миллиардов.

При этом издание напоминает о словах президента Владимира Путина, который после мятежа ЧВК "Вагнер" говорил о том, что только одна компания "Конкорд" в прошлом году, поставляя продукты питания в армию, заработала около 80 миллиардов рублей. Проверить, соответствуют ли эти слова действительности, невозможно - в отчётности о таких доходах не говорится. Недоступна и какая-либо финансовая отчётность, связанная с деятельностью ЧВК "Вагнер" - юридически эта организация вообще не существует.

При этом компании Пригожина действительно зарабатывали как правило на господрядах, в том числе и на поставках продуктов для военных и школ. С началом войны в Украине выручка фирм, связанных с поставками, увеличилась.

После гибели Пригожина в авиакатастрофе 23 августа ряд СМИ и телеграм-каналов писали о том, что судьба бизнес-империи основателя ЧВК "Вагнер" неясна. Судя по открытым источником, связанные с ним компании пока не меняют собственников, однако две структуры в конце августа подали на ликвидацию. Ещё более туманна судьба зарубежных активов, связанных с Пригожиным. В феврале Financial Times писала, что Пригожин на конец 2021 года мог получить доход в размере 250 млн долларов от деятельности компаний, которые занимаются добычей природных ресурсов в странах Африки и Ближнего Востока.

Евгений Пригожин и ряд его приближённых погибли 23 августа при крушении частного самолёта над Тверской областью, которое произошло при невыясненных обстоятельствах. Одна из неофициальных версий - взрыв на борту, высказывались и предположения о том, что самолёт был сбит. Журналист Андрей Захаров и агентство Bloomberg утверждали, что после неудавшегося мятежа 24 июня структуры, связанные с Минобороны России, начали вытеснять ЧВК "Вагнер" из Сирии и Африки, что в перспективе привело бы к потере Пригожиным значимой части доходов.