"Явка с повинной". Блогеры обсуждают слова Путина о Пригожине

Когда 23 августа стало известно о крушении самолёта Евгения Пригожина и его вероятной смерти (которую Следственный комитет России подтвердил в воскресенье), многие блогеры задавались вопросом, скажет ли что-то по этому поводу Путин.

Особенно беспокоился прокремлёвский политолог Сергей Марков:

Отсутствие хоть какой то версии с российской стороны угнетает. И это опять информационный пропагандистский провал. И проявление какой то политической вялости власти.

В то время как это в мире новость номер один, из России молчание. Предлагают нам верить западной версии? Так западная версия убийства Пригожина прямо бьёт по президенту России. Мы не хотим ей верить.

Путин высказался на следующий день, но не стал посвящать смерти своего бывшего повара отдельное выступление: крушение самолета Пригожина он прокомментировал во время встречи с исполняющим обязанности главы так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Маркову сразу стало легче:

Путин выразил соболезнования родным погибших Пригожина, Уткина и других и сказал хорошие слова о Пригожине. Это ясно, что Пригожин убит не по приказу Путина

Путин говорил о Пригожине совсем недолго, но успел сказать несколько интересных вещей.

Андрей Мальгин

Президент России Владимир Путин назвал трагедией крушение самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Тверской области. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить свои искренние соболезнования семьям всех погибших», — сказал он.

Первичные данные говорят о том, что на борту находились представители ЧВК «Вагнер», отметил Путин. «Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — сказал глава государства. «Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных — и для себя, и для, когда я его просил, для общего дела, как в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, и не только у нас в стране, он работал с результатом и в Африке, занимался там нефтью, газом, драгоценными камнями и металлами". "Насколько мне стало известно, он вчера только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами", — добавил Путин.

Да-да, особенно большой вклад в борьбу с нацизмом внес командир ВЧК "Вагнер", герой России Дмитрий Уткин. Его тело после авиакатастрофы опознали по татуировкам. Это был убежденный нацист.

Фарида Рустамова

Путин прокомментировал гибель Пригожина. Опуская его дежурные соболезнования, обратим внимание вот на что: Путин заявил, что знал Пригожина с начала 90-х. Об этом не было известно ранее. Сам Пригожин уверял, что они познакомились в начале нулевых, когда Путин приезжал к нему в ресторан New Island с Жаком Шираком.



Есть такой миф: Пригожин - талантливый бизнесмен, который сам пробивал себе дорогу в жизнь, открывая рестораны и знакомясь с нужными людьми. Это именно миф. Несложно быть «талантливым», имея крышу в лице сначала главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда, а затем директора ФСБ и президента России.

Андрей Захаров

Довольно любопытное откровение от Путина про Пригожина. Ну, или просто оговорка.



В своей речи дона Корлеоне, как ему жаль убитого по его приказу человека, Путин заявил, что знал Пригожина с "начала 90-х годов".



До этого достоверно было известно, что Путин и Пригожин могли пересекаться во второй половине 90-х в ресторане "Старая таможня", который Пригожин открыл рядом со Стрелкой Васильевского острова. Ну, а потом, в начале нулевых, он уже стал его поваром и официантом (то есть буквально стелил ему салфетку).



"Знал Пригожина с начала 90-х" от Путина, конечно, может оказаться просто ошибкой памяти: в конце концов, давно это было, событий много. Но если предположить, что Путин не ошибся. Что получается?



Кто такой Пригожин в начале 90-х? Сначала — мелкий торгаш с авторынка на Энергетиков, который продал будущему автору "Бандитского Петербурга" Константинову битую "шестерку". Потом — топ-менеджер в структурах "авторитетного предпринимателя" Михаила Мирилашвили. Именно Мирилашвили потом даст Пригожину денег на его рестораны (а сын Мирилашвили, по иронии судьбы, даст денег Дурову на "ВКонтакте").



Главный бизнес Мирилашвили в 90-е — петербургские казино.



Кто такой Путин в начале 90-х? Вице-мэр, глава комитета по внешним связям, в зону ответственности которого, в том числе, входит... лицензирование казино. По слухам — мог получать от казино мзду. А собирал ее Рома Цепов, который тогда охранял семью Путина (официально ему охрана не полагалась). Благодаря связям с Путины, Цепов даже получил официальный контракт на охрану некоторых казино.



Имея в одной руке факт работы Пригожина в структурах хозяина казино Мирилашвили, а в другой — факт курирования казино Путиным, некоторые расследователи раньше пытались доказать, что Путин познакомился с Пригожиным в начале 90-х именно по линии казино. Те источники, с которыми я говорил, это отрицали. Но сегодня Путина сам подкинул нам задачку. Ну, или просто ошибся — бывает со всеми пожилыми людьми.



Кстати, Рома Цепов умер в начале нулевых — его отравили радиоактивным веществом; по одной из версий — в здании управления ФСБ по Петербургу.



А Пригожина был убит вчера (добавлю в конце на всякий "скорее всего" — с этого мистификатора станется).

Выступление Путина сняло груз ответственности с официальных лиц и журналистов, которые не знали, как реагировать на смерть Пригожина.

Дарья Митина

Всё-таки наша элитка - это какое-то потрясающее вонючее кубло слизней, червей и навозных жуков. К фанфарным "ультрапатриотам" это относится в полной мере. После убийства Пригожина все как говна в рот набрали - те кто позволял себе его в открытую ненавидеть, провякали типа "помер Максим, да и хер с ним", а вся эта псевдогосударственническая поебень с телеканалов с витязевскими носами и клювами вообще завалила е#$ла, выжидая отмашек и указивок.

И стоило Путину высказаться, как поток патоки, лживых соболезнований и реки крокодиловых слёз хлынули, как из ведра. Прям финал конкурса "Лицемер года"

После Путина о смерти Пригожина высказался и Лукашенко.

Пётр Лундстрём

Лукашенко — о крушении самолета Пригожина: То, что хвост оторвался, уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная Путина, насколько он щепетильный, осторожный, аккуратный, не верю, что он будет этим заниматься. И потом. Для главы государства такого это безумие. Он не безумец. Я далек от того, чтобы его делать белым и пушистым. У нас работа такая, "гадкая". Я не делаю его белым и пушистым, но знаю, что все будет свалено на него. Так оно и получается. Запад начал орать, подпевать ему начали другие, что "вот, Путин, зловредный и злопамятный". Как бы ни было, что бы ни происходило, время покажет. Пройдет время, мы все узнаем. Это скрыть в современное время невозможно. Но то, что произошло, гнусно. Для меня это неприемлемо. Еще и с той точки зрения: все мы мужики, война есть война, но в чем виноваты трое пилотов, стюардесса? Там же половина людей, которая вообще к этому "маршу справедливости" не имела отношения. Поэтому я этого не понимаю и не приемлю. Это недопустимо. Никому не нужная грубая работа. Так никто не делает. Но там же сейчас война идет: разных людей хватает. Поэтому надо разобраться сначала.

Николай Травкин

"Я вам просто приведу еще один пример. Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов (я поручил) нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина", - делился деталями с президентским пулом журналистов Лукашенко.



Смотришь на Александра Григорьевича, слушаешь и нет никаких сомнений, что Николай Васильевич именно с него Хлестакова писал... Ну, а что в разные эпохи жили, так на то Гоголь и гений

Блогеры не поверили в искренность путинских слов.

Сергей Ерофеев

Путин выразил искреннее соболезнование семьям погибших. Вы не ослышались, именно искреннее. Социология чувств членов такой культуры это решительно предполагает.

Андрей Никулин

Все, что вы хотели узнать о цинизме власти, но боялись спросить, она сама вам с удовольствием расскажет и продемонстрирует.

Ей это в радость.

Она такое почитает за силу и могущество. И символ обладания тайным знанием о сути мира - что правды нет и все сволочи.

Михаил Шевелев

Такую верность жанру можно только уважать. Какой текст человек ни исполнит, все получается явка с повинной.

Год от года тон путинских соболезнований не меняется.

Борис Акунин

"Пригожина я знал давно"



Путин 2013: "Письма Березовского носят достаточно личный характер, хотя у меня с ним никогда не было близких отношений, мы были знакомы, разумеется, но близких отношений не было"



Путин 2015: "У нас с Немцовым были достаточно добрые отношения тогда, когда мы с ним общались. Убийство Немцова - абсолютно позорное явление, трагическое и позорное".



Путин 2023: "Пригожина я знал давно".

Подавляющее большинство комментаторов уверены, что приказ убить Пригожина отдал сам Путин

Майкл Наки

Наконец-то Владимир Путин выступил по поводу убийства Пригожина. У кого еще были сомнения, они сразу отпали. Диктатор не использовал слова, которые обычно применяет к погибшим, не грозился отомстить и даже подчеркнул, что у покойника было много ошибок. Еще более прямо высказался Рамзан Кадыров, строго после Путина. Он подчеркнул, что Пригожин стал ставить амбиции выше государственных интересов.

Михаил Ходорковский

Во время пригожинского марша на Москву нам всем казалось, что большего распада государственности уже быть не может. Но Путин и тут «всех переиграл». Ровно через два месяца, 23 августа, самолет основателя ЧВК Вагнера был сбит над Тверской областью.



Пригожин совершил очень много преступлений. У меня есть к нему и личный счет – трое убитых в ЦАРе журналистов. В Украине он натворил на несколько пожизненных сроков. В любом государстве Пригожин должен был оказаться в тюрьме. Но государства в России больше нет. Это было очень наглядно продемонстрировано вчера в небе над Тверской областью.

Алексей Навальный

В связи с терактом, который устроил Путин, чтобы убить своего солдата Пригожина, хочется сказать о порядочности, хитроумии и стратегии.

Порядочность. Буквально пару дней назад писал одному человеку, объясняя, в чем секрет выживаемости Пригожина. Скорее всего, всё просто. Личная договорённость и путинскоe пацанское слово. Пригожин обещал Путину, что в лепёшку расшибется для него и его войны. Будет его самым надёжным командиром, готовым пойти на всё ради победы. Путин, глядя на, мягко говоря, отсутствие энтузиазма у Министерства обороны, это оценил. Он дал Пригожину небывалого уровня поддержку (шутка ли, тысячи зеков за один день из тюрем вынимали). Ну и был — предполагал я — некий классический диалог:

— Я за вас на всё пойду, Владимир Владимирович. Победа будет за нами любой ценой. Но и вы уж меня не подведите и на съедение не отдавайте.

— Женя, вот тебе моя рука и моё слово. Выполни задачу, а я всегда за твоей спиной. Поддержка гарантирована.

Во время «мятежа» Пригожин психанул «по делу», и сути отношений это не изменило. Путинское слово продолжает действовать.

Какой глупостью было написать это. Какая наивность — предположить, что Путину может быть свойственна порядочность любого вида: офицерская, пацанская, бандитская.

Там же нет ничего, кроме постоянного вранья по абсолютно любому поводу. Ври, воруй, отнимай, убивай, убегай.

Хитроумность. В этом пункте снова стоит посмеяться над теми, кто верит в ювелирную работу спецслужб, многоходовые планы и «захотят убить — там умеют убивать так, что комар носа не подточит».

Вот вам тонкая работа путинских убийц. Сбить/взорвать над Россией пассажирский самолёт, то есть устроить настоящий теракт, убив в нём ещё и абсолютно не причастных пилота, стюардессу и т. д.

Андрей Зубов

Уничтожение самолета, на котором летел Пригожин и другие начальники "Вагнера", потрясло многих, и меня, признаться, тоже. Но потрясло не своей неожидаемостью, а как раз тем, что свершилось ожидавшееся уже два месяца. Пригожин и его вагнеровцы безусловно унизили Путина на весь мир. Диктатор не мог такое ни забыть, ни простить. Иначе бы он скоро перестал быть диктатором и вообще перестал бы быть. Путин и его исполнители два месяца ждали удобного случая, когда обидчики потеряют бдительность и соберутся вместе удобно и уязвимо. И дождались день в день через два месяца после мятежа "Вагнера", который действительно был неожиданным.

Теперь все сравнивают Путина с Доном Корлеоне, а систему, выстроенную им, - с Cosa Nostra. Да Путин и сам любит говорить об "общем деле" - Cosa Nostra. Вот слова, которые он сказал только что о Пригожине: "Пригожина я знал давно. С начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были. И результатов он добивался нужных. И для себя и когда я его просил об этом. Для общего дела. Он был талантливым человеком. Работал не только в нашей стране, но и за границей, в Африке. Работал с нефтью, газом, драгоценными металлами". Тут ничего не добавить.

Но, дорогие друзья, разве расправа с царской семьей Ленина, Свердлова и Троцкого - это не такое же бандитское действо? А расправа Сталина с депутатами 17 съезда ВКП(б) и со всеми своими соратниками, которые реально или в его воображении были ему опасны? А убийство Троцкого альпенштоком? А Берии - пулей в лоб, после объявления его английским шпионом, завербованным в 1919 году? [...]

Дорогие друзья, "Доны" и "Капо" меняются, а наша отечественная Cosa Nostra остается действующей бандитской организацией, властвующей в России с захвата власти в Петербурге и Москве в 1917 и по сей день. Никаких иллюзий строить на этот счет не надо. Путин - это Ленин сегодня. И Троцкий, и Сталин, и, конечно же, Брежнев с Андроповым.

Дмитрий Колезев

Версию о том, что Пригожина убил Путин, старательно опровергают пропагандисты, а также Дмитрий Песков и Александр Лукашенко. Которого конкретно про Путина даже и не спрашивали, но он сам решил задать этот вопрос вслух и ответить на него: «Я не могу представить, что это сделал Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина!».



Напомнило классику: «Хотели бы убить — убили бы». Еще нравится, что Лукашенко называет убийство «работой». Чувствуется опыт.



Кстати, а почему, действительно, Пригожина убили не «Новичком», а таким вызывающим способом? Думаю, во-первых, чтобы на самом деле не оставалось сомнений, что он был убит, и тут нужно было именно эффектное действие. Буквально фейерверк над Валдаем. Во-вторых, дело как раз в «грубой, непрофессиональной работе». По истории с Навальным мы знаем, что отравители ФСБ не то чтобы супер-профессионалы. И даже Навальный, который не так уж переживал о своей безопасности, смог выжить после покушения. Что уж говорить о Пригожине, который наверняка об отравлении думал в первую очередь и предпринимал необходимые меры предосторожности (он вообще заботился о здоровье; напомню, что обыск в доме Пригожина обнаружил там оборудованную медицинскую палату с аппаратом ИВЛ).



Зачем же пропаганда и Лукашенко так старательно опровергают версию об убийстве Пригожина Путиным? Ведь, казалось бы, если Путину нужно было послать сигнал элитам о том, что мятежники и предатели будут наказаны, ему бы не стоило заниматься опровержениями? Думаю, разница как раз в том, что есть разные аудитории. Есть элита, ближний круг, а также армейские и прочие силовые генералы, которые прекрасно понимают, что произошло. И на них никакие опровержения не подействуют. А есть десятки тысяч ветеранов «Вагнера» и сотни тысяч поклонников Пригожина, которых надо немного успокоить, отвадить от неразумных поступков и не превращать в оппонентов режима в перспективе. Поэтому для них нужно объяснение, что Пригожина убили украинцы с американцами. Не всех оно удовлетворит, но некоторые будут «обманываться рады», ведь так проще смириться с потерей кумира.



Версия о том, что Пригожина убило ГРУ, по-моему, вовсе не противоречит выводу о том, что Пригожина убил Путин. Разумеется, без одобрения Путина никакое ГРУ бы подобным не занималось. Возможно, достаточно было понимания, что с Пригожина сняты путинские гарантии безопасности, после чего его судьба была предрешена, а уж когда именно она оборвется — этого Путин, действительно, мог и не знать. Месяцем раньше или позже.



Впрочем, не удивлюсь, если он все-таки был детально в курсе запланированного. Человек-то дотошный, любит микроменеджмент.

Анатолий Несмиян

Вне зависимости от того, кто именно отдал приказ убить Пригожина, его имя не вызывает ни малейших сомнений как в массовом сознании, так и на политическом уровне. Вначале ты работаешь на свою репутацию, затем репутация работает на тебя.



Идея переговоров с Кремлем и высшим российским руководством по какому бы то ни было вопросу получает дополнительную порцию сомнений: как можно договариваться с человеком, который постоянно лжет и слово которого не стоит ничего?



В этом плане любые аргументы любых посредников в переговорах с Украиной становятся весьма шаткими.