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"Агентство": заключенным угрожают новыми делами за отказ ехать на войну

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Заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину в рядах "ЧВК Вагнера". Об этом сообщили "Агентству" юрист Яна Гельмель и бывший член пермской краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко.

По словам Яны Гельмель, на заключенных оказывают давление в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. "Приезжают оперативники МВД или ФСБ, обещают поднять старые дела 10-20 летней давности, по которым срок давности уже прошел, пугают, что будут возбуждать дела по тем, кто отказывается идти на войну", — утверждает она.

Ещё один юрист, который попросил не называть его имени, сказал, что наиболее активный набор идёт в колониях регионов, которые находятся недалеко от украинской границы и откуда можно быстро отвезти заключенных на фронт.

Правозащитник Оксана Асауленко рассказала изданию о таком же давлении в колониях Пермского края. Так, один из заключённых подписал контракт с "ЧВК Вагнера" за пять месяцев до освобождения и в разговоре с матерью, по её словам, он намекал, что его заставили присоединиться к ЧВК.

Также источники "Агентства" сообщают, что в следственных изоляторах, в частности в Самаре, Москве и Перми, арестованным стали предлагать вступить в "ЧВК Вагнера", обещая при этом закрыть уголовные дела.

По мнению Яны Гельмель, новые методы вербовки российских заключенных обусловлены тем, что всё меньше людей готовы заключать контракт с "ЧВК Вагнера" в отличии от лета и осени 2022 года, поскольку до колоний начали доходить сведения о числе убитых и раненых.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек. К началу февраля "Медиазона" смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключённых – реальные цифры могут быть существенно большими.

Госдума подготовила поправки к закону о дискредитации российской армии, согласно которым российским СМИ запретят писать об уголовном прошлом наёмников из "ЧВК Вагнера". Это будет расцениваться как дискредитация.

Ранее с просьбой о такой поправке к председателю Госдумы Вячеславу Володину обратился создатель и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин. Он заявил, что в СМИ нередко пишут о сотрудниках ЧВК, в том числе и заключенных, в негативном свете, "представляя их злодеями и преступниками".

  • ЧВК Вагнера" – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
  • С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно. Кремль заявил, что эта информация засекречена.

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