"Медиазона": вторая волна вербовки в "ЧВК Вагнера" идёт со скрипом

Вербовщики "ЧВК Вагнера" начиная с декабря прошлого года по второму разу объезжают российские колонии, предлагая заключённым воевать в Украине в обмен на освобождение. Об этом пишет "Медиазона", опубликовавшая большой материал о второй волне вербовки. Как утверждает издание, в этот раз заключённых в ряды "ЧВК Вагнера" вступает значительно меньше, чем летом и осенью, когда, по оценкам, из колоний на войну отправились десятки тысяч заключённых.

Как отмечает "Медиазона", теперь вербовка заключённых производится "не так торжественно", как в первый раз: "вся колония больше не выстраивается на плацу, а сам Евгений Пригожин больше не прилетает на вертолете – обходятся вербовщиками рангом пониже". Как утверждают источники издания в колониях, завербовать удаётся в разы меньше людей, чем летом, в том числе и потому, что как новостные сообщения с фронта, так и разговоры с завербованными бывшими заключёнными убедили многих, что риск гибели на войне очень высок, а помилование не гарантировано. "Медиазона" приводит слова одного из заключённых, который ссылается на свой разговор с воевавшим под Бахмутом бойцом ЧВК. "Говорил, что 20% живые из тех, которые отсюда уехали", – утверждает заключённый.

Как пишет "Медиазона", основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин и его подчинённые начали кампанию, призванную убедить заключённых всё же ехать на войну, – в частности, подчёркивая, что первая группа завербованных уже получила помилование и вернулась домой.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек. К началу февраля "Медиазона" смогла подтвердить гибель 567 завербованных заключённых – реальные цифры могут быть существенно большими.

О второй волне набора в "ЧВК Вагнера" ранее писали например, правозащитник и бывший политзаключенный Иван Асташин, а также издание "Вёрстка" и ряд телеграм-каналов.