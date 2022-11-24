AI: власти России преследуют СМИ, чтобы не допустить протестов

Международная правозащитная организация Amnesty International осудила репрессии российских властей против независимых СМИ и гражданских активистов, освещающих протестные акции.

Жестоко пресекая любой протест, каким бы мирным он ни был, а также лишая общественность информации о протестных акциях и препятствуя их мониторингу, Кремль пытается искоренить любые публичные проявления недовольства, говорится в докладе правозащитников "Тебя всё равно задержат", опубликованном 24 ноября .

Авторы доклада отмечают, что помимо насилия, которое применяет против журналистов и независимых наблюдателей во время протестов полиция, есть ещё и юридические ограничения, в том числе закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы по уголовной статье о дискредитации армии.

После вторжения России в Украину на россиян возбудили более ста уголовных и около 4,5 тысяч административных дел по статьям о распространении недостоверной информации о российской армии. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Кроме того, в июне в России был принят закон о внесудебном закрытии СМИ за распространение информации, которую власти сочтут фейком, дискредитацией армии и призывом к санкциям.

Эти нормы фактически подавили право граждан на протесты против действий правительства, считают правозащитники.

Авторы доклада призывают российские власти изменить закон "О митингах", закрепив в нём понятие "наблюдатель" и разработать рекомендации для полиции по работе с журналистами на протестах. Правозащитники просят воздерживаться от притеснений, запугиваний, угроз журналистов, не запрашивать у них дополнительные документы или отличительные знаки и предметы одежды и воздерживаться от конфискации мобильных телефонов и фотоаппаратов.

"Возмутительная практика преследований участников мирных протестов, репортеров и лиц, ведущих мониторинг, должна немедленно прекратиться. Репрессивные российские правовые нормы, ограничивающие свободу выражения мнений, должны быть отменены", - говорится в докладе Amnesty International.