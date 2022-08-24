"Они очень сильно боятся". Уголовное дело Евгения Ройзмана

Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционный политик Евгений Ройзман задержан утром 24 августа полицейским спецназом по уголовному делу о дискредитации российской армии. По этому обвинению ему может грозить до пяти лет лишения свободы. В "Фонде Ройзмана", его квартире и принадлежащем Ройзману музее "Невьянская икона" в Екатеринбурге проходят обыски. Ройзман сообщил, что уголовное дело по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России" возбуждено на него в Москве.

По словам источника ТАСС, дело завели из-за видео на ютьюб-канале политика. "280-я статья, часть 3. Дело в Москве", – выкрикнул политик из окна своей квартиры журналистам во время проведения там обыска.



Ранее адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов сообщал, что не смог попасть в квартиру к своему подзащитному. Позднее о задержании политика чуть подробнее рассказала его адвокат Юлия Федотова:

После февральского полномасштабного вторжения России в Украину Ройзмана трижды штрафовали по административной статье о дискредитации российской армии. Все это время политик резко критикует российское руководство, в том числе, за вторжение в Украину.

В среду в Екатеринбурге прошли одиночные пикеты в поддержку Евгения Ройзмана

Политолог Федор Крашенинников, уехавший из Екатеринбурга два года назад из-за давления властей, рассказал Радио Свобода, почему, по его мнению, все это время Ройзману удавалось не попасть под уголовное преследование:

Евгений Ройзман пользуется в городе огромной популярностью, облажает большими связями, его все знают

– Надо понимать, что действие происходит не в Москве, не в Петербурге, а в Екатеринбурге. Его действительно почти не трогали. Он бывший мэр города, человек, который выиграл выборы мэра. Евгений Ройзман пользуется в городе огромной популярностью, обладает большими связями, в том числе, внутри элиты, его все знают. И так просто его арестовать – для Екатеринбурга очень важное решение. То, что давно уже случилось в Москве, Петербурге и других городах России, в таких городах, как Новосибирск и Екатеринбург, происходит только сейчас. Мы знаем, что буквально не так давно из Новосибирска уехала Хельга Пирогова, депутат городской думы. Она тоже пять месяцев жила в России, занимая антивоенную позицию.

Евгений Ройзман, человек гораздо более известный, более популярный, все это время жил в Екатеринбурге. Тем не менее, видимо, сейчас до регионов дошла команда – хватит уже терпеть. Очевидно, Ройзману, как и всем остальным, намекали, что пора уехать, пока покинуть Россию. Он этого не сделал, хотя мог бы сделать. Значит, тогда дается команда, невзирая на воздействие этой новости на сообщество, арестовывать и судить. Насколько я понимаю, его вывозят из Екатеринбурга, чтобы суд и все остальное происходило не там.

–​ Действительно, Ройзман дал понять, что его вывозят в Москву. Почему?

Москва - огромный город, там можно судить кого угодно, и ничего не будет

– Это как раз вполне логично. Они всегда так делают. И Фургала они увезли из Хабаровского края в Москву, и Навального они судили в колонии. Почему? Потому что они хотят, чтобы популярный человек, которого они судят, был как можно дальше от того места, где он максимально популярен. Чтобы он был недосягаем до людей, которые могут спонтанно выйти его поддержать. Потому что очевидно, что в Екатеринбурге у Ройзмана гораздо больше известности, есть много людей, которые его лично знают, таких людей гораздо больше, чем в Москве. В Екатеринбурге все-таки менее строгие меры безопасности, меньше полиции, поэтому можно было ожидать каких-то акций. А Москва – огромный город, там очень много полиции, спецслужб. Там можно кого угодно судить и ничего не будет.

–​ Для чего российская власть ввела эту статью о дискредитации российской армии, по которой сейчас собираются судить Евгения Ройзмана, и так активно осуждают по ней людей и сажают их?

У них есть статья, благодаря которой можно посадить почти любого

– Для того, чтобы усердно осуждать людей и сажать всех тех, кто против власти, против Путина. Появилась дополнительная статья, чтобы еще активнее их сажать и арестовывать. Это вполне удачное изобретение путинской власти. Теперь у них есть статья, благодаря которой можно осудить почти любого. Так что в их логике это вполне здравое решение.



–​ Какова роль Евгения Ройзмана в жизни Екатеринбурга? За что его любят и ценят в городе?

За все эти годы он помог огромному количеству людей: деньгами, связями, добрым словом

– Евгений Ройзман – это самый известный человек в Екатеринбурге, который очень много лет, наверное, последние лет 20, находится на виду. Он коренной екатеринбуржец, он там всю жизнь живет. Это человек с огромными социальными связями, с огромной эмпатией, который за все эти годы помог огромному количеству людей, чем смог: деньгами, связями, добрым словом, поддержкой. Это один из реальных лидеров общественного мнения. Я думаю, что по уровню воздействия на городское сообщество он, конечно, значительно превосходит и губернатора, и нынешнего мэра Екатеринбурга, и многих депутатов ГД и так далее. Но в этом, очевидно, и другая причина его проблем, потому что в сентябре будут выборы губернатора Свердловской области. Очевидно, Ройзмана рассматривают как альтернативного лидера общественного мнения и решили его устранить, чтобы он не стал ни знаменем, ни организатором каких-то протестов, потому что они очень сильно боятся, что будут какие-то протесты, – полагает политолог Федор Крашенинников.

О задержании Евгения Ройзмана высказался в среду и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

О задержании Евгения Ройзмана говорит член екатеринбургского общества "Мемориал" Анатолий Свечников:

Позиция Ройзмана - позиция политика и честного человека

– Позиция Ройзмана в последние месяцы была ясна и понятна. Он в этом достаточно последователен – это позиция политика и честного человека. То, что его задержали – это очередной акт давления на гражданское общество. Есть разные варианты, еще все до конца непонятно, но есть мнение, что это такой очередной тест общества на то, насколько оно запугано. Власть, условно говоря, тыкает палку в общество, проверяя, насколько кто-то еще готов выходить в защиту кого-то другого. Мне кажется, что общество еще отреагирует, но, конечно, плоды жесткого государственного насилия по отношению к гражданам видны. Все меньше тех, кто может и хочет выступать в защиту прав человека, в защиту свободной жизни. Потому что та модель, которая насаждается сейчас в России – это модель насилия, управление при помощи насилия, никакой конкуренции, никакой политики. Собственно, все логично. Люди, которые не умеют управлять, управляют с помощью насилия – это последнее средство, которое им доступно. Арест Ройзмана – это один из этапов в этой борьбе с обществом.



–​ Уровень протеста в Екатеринбурге чем-то отличается от уровня протеста в других российских городах? Или уже нет нигде никакого протеста, и тут нечего даже и сравнивать?



– Мне кажется, что уровень протеста в Екатеринбурге выше. Но, если честно, и уровень давления несколько иной, нежели по стране в среднем. Исторически так сложилось, что в Екатеринбурге достаточно большое число людей в погонах, потому что когда-то это был закрытый город. Здесь все эти службы всегда чувствовали себя достаточно многочисленными и с правами. Поэтому уровень протеста высокий, потому что люди такие, но и уровень противодействия тоже высокий, к сожалению. Что сейчас будет – мне пока до конца неясно. Я так понимаю, что люди возмущены и многие люди до сих пор готовы протестовать и выходить, но что будет по факту – сказать трудно, – говорит правозащитник из Екатеринбурга Анатолий Свечников.

Ройзман – известный региональный политик, бывший депутат Госдумы, бывший мэр Екатеринбурга. Он член Союза писателей и почётный член Российской академии художеств.

Известность оппозиционеру принёс в конце 1990-х фонд "Город без наркотиков". Активисты организации участвовали в рейдах полиции по задержанию подозреваемых в наркоторговле. Фонд критиковался за задержания наркопотребителей против их воли.

После февральского вторжения в Украину парламент в срочном порядке принял, а президент России подписал законы, фактические вводящие военную цензуру в стране. Дискредитацией российской армии суды считают сообщения о войне в Украине не по официальным российским источникам, в том числе – распространение информации о гибели мирного населения и совершении российскими военными предполагаемых военных преступлений.