Академики РАН и Ельцин-Центр выступили в защиту "Мемориала"

Академики Российской академии наук и другие видные учёные - члены клуба "1 июля" - выступили с обращением в защиту "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал", которые российские власти намерены ликвидировать. Обе организации включены в реестр НКО-"иноагентов", их обвиняют в нарушении законодательства об "иностранных агентах".

В обращении, которое подписали несколько десятков учёных, в том числе около 20 академиков, выражен протест против "попытки закрытия общества "Мемориал" под надуманным предлогом". В нём говорится, что "Мемориал" "ведёт большую просветительскую работу, не позволяя забывать о миллионах ни в чем не повинных репрессированных, погибших и казнённых людей", и его уничтожение "является попыткой лишить нацию памяти, чего мы не должны допустить во избежание повторения эры чудовищных репрессий".

С заявлением в поддержку "Мемориала" выступил также екатеринбургский Центр Бориса Ельцина. В нём отмечается, идёт о старейшей правозащитной организации России, которая действует уже больше 30 лет. "Мы помним, как высоко оценивал первый президент России деятельность этой организации, поддерживая ее усилия в восстановлении исторической справедливости" - говорится в заявлении, в котором также выражена надежда на "объективность" суда.

На сайте change.org создана петиция "Руки прочь от "Мемориала"", которую к моменту публикации новости подписали около 17 тысяч человек. В соцсетях также проходит флэшмоб - пользователи меняют свои аватары на надпись "Мы", стилизованную под логотип "Мемориала". В ряде городов также прошли одиночные пикеты в защиту организации.

В прошедший четверг стало известно, что Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд иск о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В качестве причины были названы систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации. Кроме того, правозащитный центр обвинили в поддержке экстремистов и террористов - из-за его деятельности по поддержке политзаключённых.

В "Мемориале" назвали действия российских властей "политическим давлением" и отметили, что "никаких законных оснований для ликвидации нет".

Ситуацию в понедельник прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что для Владимира Путина "очень важно, чтобы любые НКО

действовали в рамках российского законодательства", при этом, по словам Пескова, у "Мемориала" "давно существуют проблемы в

части соблюдения норм российского законодательства". Сам иск прокуратуры о ликвидации общества он комментировать не стал.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".