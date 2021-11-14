Музей истории ГУЛАГа удалил посты в поддержку "Мемориала"

Московский музей истории ГУЛАГА удалил из своих соцсетей посты в поддержку правозащитной организации "Мемориал", которую в 2016 году российские власти признали "иностранным агентом", а накануне потребовали ликвидировать.

В постах, которые были выложены в фейсбуке и инстаграме 13 ноября, отмечалось, что музей истории ГУЛАГа давно сотрудничает с "Мемориалом" и "с большим уважением относится к работе коллег по сохранению памяти о жертвах массовых репрессий". "Мы очень озабочены сложившейся ситуацией и надеемся, что справедливость и здравый смысл восторжествуют", - говорилось также в сообщениях, которые пропали в воскресенье без объяснения причин.

Никаких комментариев от музея истории ГУЛАГа пока нет. Известно, что его учредителем является Департамент культуры Москвы.

В прошедший четверг Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать правозащитную организацию "Международный Мемориал", а также её подразделения – правозащитный центр, архив, библиотеку и музей. В качестве причины ведомство указало систематические нарушения законодательства об "иностранных агентах", а именно – отсутствие соответствующей маркировки на материалах организации.

В пятницу иск о ликвидации "Мемориала" был зарегистрирован в Мосгорсуде.

В правозащитной организации назвали действия российских властей "политическим давлением" и отметили, что "никаких законных оснований для ликвидации нет".

Совет по правам человека при президенте России назвал требование Генпрокуратуры ликвидировать "Мемориал" несправедливой и чрезвычайной мерой.

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Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" было внесено в реестр НКО-"иноагентов" в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" – в 2014 году, став одним из первых НКО, признанных в России "иностранными агентами".