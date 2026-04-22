Аккаунт спикера Бундестага в Signal был взломан хакерами

Председатель парламента Германии - Бундестага - стала жертвой волны фишинговых атак, направленных против пользователей мессенджера Signal, сообщает германское издание Del Spiegel. В атаках спецслужбы Германии подозревают Россию.

Юлия Клёкнер, представляющая партию канцлера Фридриха Мерца ХДС, лишилась доступа к своему аккаунту в Signal после взлома, пишет Der Spiegel со ссылкой на неназванные источники. Как сообщает издание, Клёкнер входит в президиум ХДС, члены которого, включая самого Мерца, общаются в групповом чате в Signal. После взлома аккаунта спикера спецслужбы проверили, не был ли скомрометирован и аккаунт канцлера, но проверка его телефона не выявила никаких нарушений, отмечает издание.

Пресс-секретарь Клёкнер в разговоре AFP не подтвердил и не опроверг информацию о взломе.

Спецслужбы Германии полагают, что и другие депутаты Бундестага могут быть потенциальными жертвами фишинговых атак. "Можно предположить, что большое количество групп Signal в парламентской среде в настоящее время практически незаметно для их участников читается злоумышленниками", - цитирует Spiegel разосланное депутатам предупреждение германского Федерального ведомства по охране конституции.

Ранее германские спецслужбы уже сообщали о хакерских атаках на аккаунты в приложении Signal, утверждая, что хакеры связаны с Москвой.