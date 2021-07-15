Актер и музыкант Петр Мамонов умер в реанимации

Умер основатель рок-группы "Звуки Му", актер Петр Мамонов - ему было 70 лет. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте.

1 июля стало известно, что Мамонов был помещен в реанимацию госпиталя в московской Коммунарке с коронавирусом нового типа. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Легкие были поражены на 87 процентов, рассказывала жена артиста.