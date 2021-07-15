Актер и музыкант Петр Мамонов умер в реанимации

Умер основатель рок-группы "Звуки Му", актер Петр Мамонов - ему было 70 лет. Об этом сообщается в его Instagram-аккаунте.
1 июля стало известно, что Мамонов был помещен в реанимацию госпиталя в московской Коммунарке с коронавирусом нового типа. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Легкие были поражены на 87 процентов, рассказывала жена артиста.
- 70-летний Мамонов в 80-х годах стал известен как рок-музыкант, в 1988 году в дебютировал в фильме Рашида Нугманова "Игла" с Виктором Цоем в главной роли. Играл в спектаклях и кино, в 2006 году получил приз премии "Ника" за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".
- В марте его жена рассказала прессе, что министерство культуры отказалось присвоить актёру звание народного артиста. В июне министр культуры Ольга Любимова написала в фейсбуке, что министерство ждёт от актёра подачи документов, чтобы представить его к награде.
- В России несколько дней подряд фиксируются наивысшие с зимы показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Это связано, по всей видимости, с низким уровнем вакцинации и распространением новых, более активных, штаммов вируса.
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