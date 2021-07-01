Пётр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом

Основатель рок-группы "Звуки Му", актёр Пётр Мамонов помещён в реанимацию госпиталя в московской Коммунарке с коронавирусом нового типа. Об этом "Интерфаксу" сообщила его жена Ольга.

Он был госпитализирован пять дней назад, — рассказала она РБК. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Его лёгкие поражены на 87 процентов.

В августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Тогда ему провели две операции на сердце.