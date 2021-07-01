Пётр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом

Основатель рок-группы "Звуки Му", актёр Пётр Мамонов помещён в реанимацию госпиталя в московской Коммунарке с коронавирусом нового типа. Об этом "Интерфаксу" сообщила его жена Ольга.
Он был госпитализирован пять дней назад, — рассказала она РБК. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Его лёгкие поражены на 87 процентов.
В августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Тогда ему провели две операции на сердце.
- 70-летний Мамонов в 80-х годах стал известен как рок-музыкант, в 1988 году в дебютировал в фильме Рашида Нугманова "Игла" с Виктором Цоем в главной роли. Играет в спектаклях и кино, в 2006 году получил приз премии "Ника" за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".
- В марте его жена рассказала прессе, что министерство культуры отказалось присвоить актёру звание народного артиста. В июне министр культуры Ольга Любимова написала в фейсбуке, что министерство ждёт от актёра подачи документов, чтобы представить его к награде.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.