Актера Артура Смольянинова заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный районный суд Москвы во вторник заочно приговорил актера Артура Смольянинова к восьми годам колонии заочно по делу о военных "фейках". Также ему запретили администрирование в интернете на четыре года.

Поводом для преследования стало интервью Смольянинова главному редактору издания "Новая газета Европа" Кириллу Мартынову, в котором они, в частности, говорили о полномасштабной войне России против Украины. Актер тогда высказался о российском ударе по жилому дому в Кривом Роге в декабре 2022 года.

Прокурор Диана Галиуллина заявила на процессе, что украинский город обстреляли "неустановленные лица", а Смольянинов обвинил в обстреле Россию по мотивам "вражды к русским", чтобы возбудить "социальную ненависть в обществе". Сотрудники газеты якобы с той же целью опубликовали интервью актёра в интернете. Слова прокурора приводит "Медиазона".

Свидетелями по делу, по данным издания, выступили три пенсионерки. Одна из них, 74-летняя Татьяна Морозова, считает, что Смольянинов "обвинил" российских военнослужащих в том, что "они плохо относятся к гражданам Украины".

В январе 2023 года стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера. "В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России", – отмечалось в заявлении ведомства.

В январе 2023 года Минюст РФ внес Смольянинова в единый реестр "иностранных агентов". В мае того же года актера включили в список террористов и экстремистов, отмечает Настоящее время.