В Москве расклеили изображения "иноагентов" в смирительных рубашках

В центре Москвы в районе Арбата неизвестные расклеили изображения россиян, признанных властями "иностранными агентами", а также выступавших против вторжения в Украину и покинувших страну, в смирительных рубашках. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Осторожно, Москва".

Билборды выполнены в виде рекламы несуществующей психиатрической клиники. В качестве пациентов, которым требуется, согласно тексту на плакатах, лечение от "русофобии", "словесного поноса" и "деградации личности", представлены музыкант и лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский, певица Монеточка, актёры Артур Смольянинов, Дмитрий Назаров, Алексей Панин, видеоблогер Александр Шпак.

По данным СМИ, изображения расклеили участники некоего "патриотического проекта". Ранее они разместили фотографии россиян-"иноагентов" на объявлениях интим-услуг.

Отмечается, что работники коммунальных служб не трогают плакаты.