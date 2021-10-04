Активист Виктор Рау уехал из России из-за преследования властей

Активист Виктор Рау, проживавший на Алтае, вместе с внуком уехал из России, заявив, что хочет защитить себя и его от произвола властей. Сейчас он находится в Тбилиси. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

По словам активиста, он принял непростое решение уехать из России после того, как на него возбудили уголовные дела, а его внука поставили на учёт в отделе полиции из-за его оппозиционной деятельности." Тоталитарной власти не нужны инакомыслящие, ей нужны безмолвные", - написал оппозиционер, пообещав оставаться на связи и вернуться, как только будет возможность.

В Барнауле в отношении Виктора Рау возбуждено уголовное дело по "дадинской" статье - повторном нарушении закона о митингах. В апреле этого года в его доме прошел обыск. После допроса в качестве подозреваемого Виктора Рау освободили под подписку о невыезде, которую позже сняли.

Рау выходил с плакатом на центральную площадь Бурнаула вместе с другими активистами в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, также как и на публичные акции в защиту Алексея Навального.

В 2019 году Рау получил медаль движения в защиту прав избирателей "Голос" (организация признана иноагентом). На президентских выборах 2018 года в Барнауле он обнаружил 200 подозрительных бюллетеней. При пересчёте наблюдатели ОБСЕ нашли 100 лишних бюллетеней за Владимира Путина.

В период выборной кампании в Госдуму 2021 года Виктор Рау сначала зарегистрировали кандидатом в депутаты, а затем сняли с выборов, обвинив в поддержке экстремистских организаций из-за связи со штабом Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены).