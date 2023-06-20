Активиста из Твери приговорили к шести годам колонии строгого режима

2-й Западный окружной военный суд приговорил активиста из Твери Ивана Кудряшова к шести годам колонии сторогого режима по делу о подготовке поджога военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал Sotavision.

По решению суда, Кудряшов проведёт два года и шесть месяцев в тюрьме, остальную часть срока в колонии. Слушателям и прессе запретили снимать оглашение приговора.

Ранее Кудряшов объявлял голодовку в СИЗО. Ему не предоставляли веганское питание и не выдали посылки с витаминами, растительным протеином и книгами.

По версии следствия, Кудряшов собирался поджечь военкомат в знак протеста против мобилизации. Он был арестован 30 сентября прошлого года. По словам Кудряшова, признательные показания он подписал под пытками, а бутылки с зажигательной смесью ему подкинули при задержании. Следственный комитет по Тверской области отказался возбуждать уголовное дело о пытках.

Кудряшов до своего ареста устраивал акции протеста против российского вторжения в Украину.