Активиста из Твери приговорили к шести годам колонии строгого режима

2-й Западный окружной военный суд приговорил активиста из Твери Ивана Кудряшова к шести годам колонии сторогого режима по делу о подготовке поджога военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал Sotavision.
По решению суда, Кудряшов проведёт два года и шесть месяцев в тюрьме, остальную часть срока в колонии. Слушателям и прессе запретили снимать оглашение приговора.
Ранее Кудряшов объявлял голодовку в СИЗО. Ему не предоставляли веганское питание и не выдали посылки с витаминами, растительным протеином и книгами.
По версии следствия, Кудряшов собирался поджечь военкомат в знак протеста против мобилизации. Он был арестован 30 сентября прошлого года. По словам Кудряшова, признательные показания он подписал под пытками, а бутылки с зажигательной смесью ему подкинули при задержании. Следственный комитет по Тверской области отказался возбуждать уголовное дело о пытках.
Кудряшов до своего ареста устраивал акции протеста против российского вторжения в Украину.
- После начала полномасштабного российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.
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