Активиста Скорякина, вывезенного из Бишкека, оштрафовали на 500 тысяч

Суд в Москве оштрафовал на 500 тысяч рублей активиста "Левого блока" Льва Скорякина из-за акции "С Днем ЧКиста" у здания ФСБ, но освободил его от уплаты штрафа из-за отбытого в СИЗО времени. Активиста отпустили в зале суда. При этом гособвинение просило для него пять лет лишения свободы, - сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Евгению Григорьеву.

Лев Скорякин полностью согласился с обвинением и отказался от права последнего слова. "Вину признаю, давать показания смысла не вижу", – сказал он, сообщает Настоящее Время.

Акцию "С Днем ЧКиста" Скорякин и его соратник по "Левому блоку" Руслан Абасов провели в декабре 2021 года: активисты вышли с плакатом и файерами к зданию ФСБ в Москве. Их обвинили в хулиганстве, а Абасову также вменили статью о вандализме.

Изначально активистов поместили в СИЗО, но позже меру пресечения изменили на запрет определенных действий. В июле 2022 года Скорякин и Абасов уехали из России. Однако в ночь с 16 на 17 октября 2023 года Скорякина задержали в столице Кыргызстане Бишкеке, вывезли в Россию и поместили в московское СИЗО-2 "Бутырка".

Скорякин позже рассказал адвокату, что в Бишкеке его задержали сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, они привезли его в аэропорт, где находились два сотрудника линейного отдела МВД станции метро "Таганская" [этот отдел разыскивал Скорякина] и три сотрудника ФСБ. "В наручниках его привели в аэропорт, он ехать не хотел, он отказывался, но они его провели через терминалы, а наручники сняли только в самолёте", – передала рассказ активиста адвокат Евгения Григорьева.

В аэропорт Домодедово активиста привезли 18 октября. Скорякин заявил, что там его поместили в "комнату без окон и камер", где трое сотрудников ФСБ его избили кулаками. "Они били так, что у него не осталось следов. Его даже в СИЗО приняли, когда принимали, его освидетельствовали, и побоев у него нет. Они бьют очень профессионально. Они не сильно побили", – рассказала она. По его словам, они требовали, чтобы он рассказал, "зачем он сбежал", как он уехал и кто ему помогал. То, что его били, Скорякин подтвердил сегодня после освобождения, видео публикует издание "Сота".

Генпрокуратура Кыргызстана ранее отказала России в экстрадиции Скорякина, так как тот запросил в стране убежище. По данным "Мемориала", активист планировал уехать из Кыргызстана в Германию: он получил немецкую гуманитарную визу и паспорт иностранца 16 октября, но не успел вылететь. В день визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан у него изъяли внутренний российский паспорт, без которого он не мог покинуть страну.