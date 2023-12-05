Пропавший в октябре в Грузии активист нашёлся в СИЗО в Нижнем Тагиле

Пропавший в Грузии в середине октября российский активист Рафаил Шепелев находится в СИЗО в Нижнем Тагиле. Ему предъявили обвинения в участии в деятельности террористической организации и в оправдании терроризма. Об этом сообщает правозащитный проект "Первый отдел".

12 октября Шепелев вышел из дома в Тбилиси и пропал. Его личные вещи остались дома. Соратники Шепелева рассказали, что он жил в Грузии с сентября 2021 года и возвращаться в Россию не собирался.

Как выяснили правозащитники, Шепелева обманом выманили в Цхинвальский район и там задержали. После этого активиста отправили во Владикавказ под административный арест по статье о мелком хулиганстве. Пока Шепелев находился в изоляторе временного содержания, ему предъявили обвинения по уголовному делу по террористическим статьям.

После ареста Шепелева этапировали в СИЗО Нижнего Тагила. Этап длился полтора месяца, добавили правозащитники.

Рафаил Шепелев — уроженец Екатеринбурга, активист движения "Артподготовка". В России его неоднократно задерживали на акциях протеста.

Проект "Первый отдел" отмечает, что административный арест по надуманному поводу перед заключением под стражу по уголовному делу – распространённая практика в России.

Недавно аналогичный случай произошёл в Кыргызстане. Активист Лев Скорякин перестал выходить на связь, а через две недели его нашли в московском СИЗО. По словам адвокатов, там он подвергался пыткам. В России Скорякину грозит семь лет колонии по уголовному делу о хулиганстве из-за акции "С днём ЧКиста", которую он провёл у здания ФСБ в Москве в декабре 2021 года.