Активиста, вывесившего баннер про Путина, арестовали на 15 суток

Суд в Москве арестовал на 15 суток активиста Андрей Уса, который вывесил на Новоарбатском мосту у здания российского Правительства баннеры против политики президента России Владимира Путина. Решение было вынесено судом еще 3 июля, однако стало известно о нём только сегодня. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на арестованного активиста.

Уса признали виновным по административной статье о неповиновении полиции. По версии сотрудников правоохранительных органов, он якобы не соглашался предоставить им документы и садиться в машину. Активиста поместили в спецприемник № 1.

Андрея Уса задержали 2 июня на Новоарбатском мосту. Он вывесил три баннера с надписями "Above the law, under cocaine, Vladimir Putin - Russian shame" ("Вне закона, под кокаином, Владимир Путин - русский стыд"), "Fascist and terrorist, Putin go out from the bunker" ("Фашист и террорист, Путин вылезай из бункера"), "Крим це Украина, слава Украине" ("Крым - Украина, слава Украине"). Через пять минут после начала акции к Усу подошли сотрудники ФСО в гражданской одежде, задержали его, сняли баннеры и вызвали полицию. Активиста доставили в ОВД "Дорогомилово", где его опросили полицейские, сотрудник Центра "Э" и сотрудник Федеральной службы безопасности России (ФСБ).