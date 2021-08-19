Активистка в Калининграде арестована по "дадинской" статье

В Калининграде активистку Евгению Федулову арестовали по "дадинской" статье. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на корреспондента, с которым связалась адвокат Мария Бонцлер.

Федулова была задержана утром 19 августа, её доставили в Следственный комитет. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Федулову арестовали на двое суток до решения суда по мере пресечения. Вместе с ней также задержали активистку Анастасию Нехаеву. Сообщается, что задержание проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").

В июне калининградских активистов Евгению Федулову и

Вадима Хайруллина начали проверять по статье о неоднократном нарушении организации собрания или митинга также известной, как "дадинская статья".

Федулова и Хайруллин участвовали в январских акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Федулова после митинга 23 января получила 6 суток ареста, Хайруллина оштрафовали. За акцию 31 января Хайруллина арестовали на несколько суток якобы за её организацию.

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.

"Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье.