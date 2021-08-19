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Активистка в Калининграде арестована по "дадинской" статье

Евгения Федулова

В Калининграде активистку Евгению Федулову арестовали по "дадинской" статье. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на корреспондента, с которым связалась адвокат Мария Бонцлер.

Федулова была задержана утром 19 августа, её доставили в Следственный комитет. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Федулову арестовали на двое суток до решения суда по мере пресечения. Вместе с ней также задержали активистку Анастасию Нехаеву. Сообщается, что задержание проводили сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э").

В июне калининградских активистов Евгению Федулову и
Вадима Хайруллина начали проверять по статье о неоднократном нарушении организации собрания или митинга также известной, как "дадинская статья".

  • Федулова и Хайруллин участвовали в январских акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Федулова после митинга 23 января получила 6 суток ареста, Хайруллина оштрафовали. За акцию 31 января Хайруллина арестовали на несколько суток якобы за её организацию.
  • Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и политических заключённых прошли в России 23 и 31 января. На акциях протеста полиция задержала более 11 тысяч человек, было возбуждено более 90 уголовных дел.
  • "Дадинской" называется статья Уголовного кодекса России за "неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". В 2015 году московский активист Ильдар Дадин впервые получил реальный срок – три года колонии – по этой статье.

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