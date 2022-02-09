Активистка в Москве арестована за пост с логотипом "Умного голосования"

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток активистку Дарью Серенко за демонстрацию экстремистской символики – логотипа проекта "Умное голосование" команды Алексея Навального. Об этом сообщает правозащитный проект "Апология".

Поводом для задержания стала публикация в инстаграме, в которой Серенко использовала фотографию из видео соратницы Навального Любови Соболь, рассказывает "Медиазона". На снимке виден логотип УГ – красный восклицательный знак в поле для голосования.

Ранее российские суды признали фонды и региональные организации Навального экстремистскими организациями. При этом проект с голосованием экстремистским не признавался. Однако это не помешало судам в России вынести несколько решений, в которых активисты штрафовались за символику проекта.