Суд впервые отказался назначать штраф за символику "Умного голосования"

Сургутский городской суд прекратил административное дело в отношении Владислава Ежова за картинку с в посте об "Умном голосовании" в соцсети ВКонтакте. В деле не нашли состава правонарушения, говорится на сайте суда.

На Ежова составили протокол о демонстрации символики экстремистских организаций - Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещён) и Штабов Навального (признаны экстремистской организацией и запрещены) - из-за картинки с красным восклицательным знаком. В протоколе говорилось, что информация об “Умном голосовании” якобы запрещена на территории России.

Так как у Ежова в "друзьях" ВКонтакте 63 человека, полицейские посчитали размещение картинки “массовой публичной демонстрацией” экстремистской символики. Однако обвинение не смогло подтвердить, что восклицательный знак на белом фоне - это символика штабов Навального или ФБК. Также суд принял во внимание, что информация об "Умном голосовании" не запрещена на территории России.

Это первый случай после признания ФБК и штабов Навального экстремистскими, когда суд отказался назначать штраф за символику "Умного голосования" - сообщает Сибирь.Реалии.

"Умное голосование" - проект, разработанный командой политика Алексея Навального. Он предлагает избирателям отдать голос за любого сильного соперника кандидата от "Единой России". Большинство поддержанных "Умным голосованием" на выборах в Госдуму кандидатов представляло КПРФ.

Российские суды неоднократно штрафовали активистов за символику “Умного голосования”. Например, на Кубани активисту назначили штраф в 2,5 тысячи рублей из-за листовок, в Ростове-на-Дону экс-кандидата в Госдуму оштрафовали на две тысячи рублей из-за поста с красным восклицательным знаком.

Летом 2021 года ФБК и региональные штабы Алексея Навального были признаны экстремистскими организациями и запрещены на территории России. ФБК также включили в реестр иностранных агентов.