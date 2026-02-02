Активистке Файзулиной назначили штраф по делу о донатах ФБК

Березниковский городской суд Пермского края назначил активистке Ирине Файзулиной штраф в размере 300 тысяч рублей по делу о финансировании экстремистской деятельности - в связи с переводами Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщает издание Properm.

Прокуратура просила для нее 550 тысяч рублей штрафа, защита – максимально мягкое наказание. В итоге суд назначил штраф в размере 400 тысяч, но с учётом срока содержания под стражей окончательная сумма составила 300 тысяч рублей, сообщает "Настоящее Время".

Согласно материалам дела, Файзулина сделала семь переводов по 300 рублей Фонду борьбы с коррупцией после того, как российские власти признали эту основанную Алексеем Навальным организацию экстремистской.

Файзулину, ее мужа Артёма Файзулина и ещё одну активистку, спортсменку Елену Гусеву, задержали 27 августа 2025 года. Файзулина впоследствии отпустили, а его жене и Гусевой вменили финансирование экстремистской организации. На прошлой неделе суд назначил Гусевой 300 тысяч рублей штрафа, причём обвинение просило для нее 4,5 года колонии.

По подсётам "Медиазоны" по состоянию на октябрь 2025 года, в России возбудили не менее 114 уголовных дел, связанных с пожертвованиями Фонду борьбы с коррупцией, вынесено 79 приговоров. Более 80% обвиняемым назначили штрафы (56 случаев) и условные сроки (8 случаев). В одном деле назначили принудительные работы. 14 человек приговорили к реальным срокам, в том числе троих заочно.