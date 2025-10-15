"Нужно нагнать страх". Как за старые донаты ФБК россиян отправляют за решетку

За донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), признанного российскими властями "экстремисткой огранизацией", в 38 регионах России возбуждено 76 уголовных дел, подсчитала "Медиазона" в августе. По количеству дел первое место занимает Москва (11 дел), на втором месте Краснодарский край с шестью делами, на третьем – Калининградская область с пятью. По закону по ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремисткой организации) обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы. В регионах приговоры достаточно мягкие – как правило, это штрафы, в Москве же подсудимым почти всегда дают реальные сроки – от трех лет в колонии.

Текст: проект "Окно"

Ирина Файзулина и Елена Гусева из города Березники Пермского края стали первыми женщинами, которых обвинили по этой статье и до суда сразу же отправили за решетку. Это произошло 27 августа, задержанию и заключению в СИЗО предшествовали обыски. Во вторник 14 октября их обеих по ходатайству следствия все же отпустили под домашний арест. Ирине Файзулиной еще и запретили контактировать с мужем – юристом Артемом Файзулиным, который проходит свидетелем по делу.

"Сегодня двух моих подзащитных отпустили из СИЗО под домашний арест. Недавно другому доверителю заменили домашний арест на запрет определенных действий. Неужели гуманизация?!", – написала в своем аккаунте во "ВКонтакте" адвокат Ирины Файзулиной Анастасия Шардакова. Как она сообщила изданию "Новый компаньон", Ирине "пока из дома выходить нельзя и общаться ни с кем, кроме близких, нельзя. Но это точно лучше чем СИЗО". Под домашним арестом Файзулина пробудет до 14 декабря. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи. Такое же решение было вынесено в отношении Елены Гусевой.

У Файзулиной и Гусевой есть несовершеннолетние дети, обе арестованные были волонтерами регионального штаба Навального, пока это было не запрещено и забыли отключить автоплатеж, когда ФБК объявили вне закона. Файзулину посадили за семь переводов по 300 рублей (всего 2100 рублей), Гусеву обвиняют в "финансировании терроризма" на 3500 рублей (семь переводов по 500 рублей). Их обеих содержали в одиночных камерах, внесли в список террористов и экстремистов, их делами занимаются следователи по особо важным делам Пермского управления ФСБ. Их близким не давали с ними свиданий, потому что, как объяснили родным, "если подследственный не идет навстречу следствию, то свиданий не ждите".

"Живу я тут в шикарных аппартаментах"

"Живу я тут в шикарных аппартаментах с высокими потолками, одна в 6-местном номере. Есть даже телевизор с Муз-ТВ и душераздирающими мелодрамами, холодильник и горячая вода. Передачке очень рада, все к месту, хватит надолго, – написала Елена Гусева, мать троих детей, в письме, отправленном домой. – Вот что бывает, когда обещаешь себе делать зарядку и все никак, хочешь опять начать читать книжки, но вечный круговорот дел не дает. И тут приходит добрая Судьба и говорит: НА тебе книжки, НА тебе спорт, можешь посвятить этим своим мечтам 99% своего бесконечного времени – к чему я и приступила".

"Лена очень жизнерадостная и смелая, сильная духом, чемпионка по сути, неравнодушная", с обостренным чувством справедливости, – говорят про Гусеву все ее знакомые.

Елена с детства занималась плаванием в ледяной воде, у нее дома целый ящик медалей, статуэток и различных призов. В августе 2013 года в составе международной команды сильнейших "моржей" планеты впервые в истории она переплыла Берингов пролив, от Чукотки до Аляски. Путь по прямой от мыса Дежнёва до мыса Принца Уэльского на Аляске – 86 км, но спортсменов постоянно сносило течением и пришлось проплыть по Беринговому проливу 120 км при температуре воды от 0 до 1 градуса. "Переплыли! Было трудно. Привет из Америки!" – написала Елена смс-ку домой из города Ном на Аляске.

В 2021 году Гусева выдвигалась в муниципальные депутаты и почти выиграла: набрала 49%, победил кандидат от "Единой России" с 51%. Она сама обошла все всех избирателей на своем участке, пять тысяч человек, не скрывая, что поддерживает Навального. "Мне не хватило совсем немножко, а я в себя не верила, – рассказывала она потом Идель.Реалии. – Мне было интересно, как в моем родном городе человек, который открыто поддерживает Навального, может набрать хотя бы пять процентов голосов. А оказалось – вон какая поддержка".

Тогда для победы на выборах ей не хватило всего 20 голосов.

– Вы представляете, какая она популярная в Березниках? У нее не было ни бюджета, ни ресурсов, она все сама сделала, – говорит Сергей Ухов, экс-руководитель штаба Навального в Пермском крае, вынужденный уехать из России. – Лена буквально заражала всех своей энергией, она растапливала любой лед – не только в холодных морях, но и в личном общении.

Гусева неоднократно принимала участие в антивоенных пикетах: вышла в Петербурге к Гостиному двору с плакатом "Война – смерть", после чего оказалась в автозаке.

"Я очень хорошо помню этот день (24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись в Украину. – "Окно"). Я приехала в Санкт-Петербург на Кубок Большой Невы по зимнему плаванию – он должен был начаться 26 февраля, – вспоминала она. – Я приехала 23 февраля и в тот день пошла с другом на концерт Бориса Гребенщикова. Тогда я ещё не знала, что это будет последний его концерт в России. На следующее утро я обо всем узнала, что там бомбили… Я стала сразу все узнавать, читать в интернете подробности. Потом стала узнавать, где собирается народ [на антивоенные акции] в Питере… Мне хотелось срочно с кем-то это обсудить, сказать, что так нельзя, что все нужно срочно остановить".

Она ходила в маске с надписью "Нет войне", стояла в пикете с плакатом "Мир Украине! Свободу – России. Путину – трибунал".

В июне 2023 года Алексей Навальный, находившийся на тот момент в ИК-6 Владимирской области по обвинению в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше" и проведшей за год 180 дней в штрафном изоляторе (ШИЗО), опубликовал фрагменты своей переписки с руководством колонии. "Когда сидишь в ШИЗО и развлечений у тебя мало, то развлекаться можно перепиской с администрацией", – написал Навальный. Так, например, ему отказались выдать в ШИЗО "две пачки махорки, бутылку браги и балалайку". Но больше всего Навального возмутил отказ администрации колонии разрешить ему содержать животное – кенгуру. "Мне отказали в связи с тем, что кенгуру – это двухрезцовое сумчатое, а такие в ШИЗО запрещены. Я продолжу борьбу за свое неотъемлемое право завести кенгуру", – пообещал Навальный. После этого тэг "Дайте Лехе кенгуру" стал одним из самых популярных в российском сегменте твиттера, 4 июня, в день рождения политика, его сторонники вышли на одиночные пикеты в его поддержку и были задержаны. Елена Гусева вышла с плакатом "Дайте Лехе кенгуру", ее тоже задержали.

В сентябре 2023 года ей присудили штраф 40 тысяч рублей за "дискредитацию армии". Елена отказалась его оплачивать, и судебные приставы стали принудительно вычитать эти деньги из ее пенсии. А потом ее отвезли в суд, который назначил ей 40 часов обязательных работ: Гусева красила гаражный бокс местного ДОСААФ и забор в Березниках. С одной стороны она написала "Нет Войне", а с другой – "Путин ***ло".

Рабство за Полярным кругом

Лена много лет работала крановщицей на местном заводе, эта работа считается опасной и вредной – из-за шума, вибрации, пыли, риска упасть с большой высоты или получить травму от электрического тока – и в 45 лет вышла на пенсию.

– Пенсия небольшая, 20 тысяч рублей, особо не разгуляешься, – говорит ее знакомый. – Лена устроилась работать курьером, а еще дворником – убиралась за 3000 рублей во дворе своего дома, потому что другие делали это плохо. Лену очень уважают в спортивном мире, она большой авторитет среди "моржей", ее выбрали президентом региональной общественной организации Федерации зимнего плавания Пермского края. После начала войны с Украиной многие соревнования стали проходить под знаком Z, и она отказалась в них участовать. Но съездила в Китай, на спортивные зимние азиатские игры – для этого ей пришлось взять кредит в банке. В Китае государство очень поощряет зимнее плавание, у нас же все держится на энтузиастах.

Уже вернувшись из Китая, чтобы отдать побыстрее кредит, летом прошлого года она завербовалась работать на север Красноярского края – была горничной в вахтовом поселке, на новом угольном Сырадасайском месторождении. Это в 100 км от острова Диксон, самого северного населенного пункта России, где плотный снег уже в сентябре, а порывы ветра до 30 метров в секунду. За 80 тысяч рублей в месяц Лена там убиралась в домиках для вахтовиков.

– Вахта длилась два месяца, но оказалось, что там, за Полярным кругом, настоящее рабство – работников месяцами не вывозят на большую землю, якобы для них нет самолета, хотя начальство регулярно туда прилетает. Лена рассказывала, что там были жуткие истории: у одной женщины брат на войне в Украине погиб, но ее не отпустили на похороны, у другой маму парализовало, а потом сын с женой попали в автокатастрофу, а их дочка пятилетняя по родственникам живет, и женщину эту тоже не отпускают. Лена заявила, что, если ее вовремя не отправят домой, она объявит сухую голодовку. Ее не отправили – она перестала работать, есть и пить. И пригрозила начальству уголовным делом за незаконное удержание. На четвертый день голодовки место в самолете для нее и еще нескольких человек нашлось, – вспоминают ее друзья. – Лена всегда борется за закон и справедливость, даже если речь идет об идеологическом противнике, неважно. Она, например, организовала компанию в защиту депутата "Единой России" Андрея Рашидова, которого обвинили в мошенничестве и посадили, выходила за него на митинги, потому что считала его невиновным. В итоге Рашидова, хоть и не отправдали полностью, но выпустили на свободу.

"Следствию плевать на обстоятельства"

ФБК признали "экстремисткой организацией" в августе 2021 года, до этого перевод средств фонду был абсолютно легален, донаты собирали на российский счет и только из России. Потом соратники Навального объявили, что через американский платежный сервис Stripe, которым пользуются онлайн-магазины по всему миру, будет осуществляться новый безопасный сбор. Но уже в первый день сбора упоминание ФБК попало в банковские выписки в виде обрезанного адреса сайта WORLD.FBK.IN, через который собирались донаты. Команда Навального заверила, что ошибка исправлена и жертвовать ФБК теперь можно без особых опасений. Сбор донатов через Stripe шел до марта 2022 года, пока Visa и MasterCard не перестали работать с российской банковской системой. В августе 2022 года появилось первое уголовное дело против тех, кто сделал перевод ФБК, в 2024 году в судах по всей России было уже 25 дел о донатах ФБК, зафиксировала "Медиазона", за первые полгода 2025-го их стало 34 – это больше, чем за предыдущие три года.

По версии обвинения, Елена Гусева сделала семь переводов по 500 рублей ФБК, когда его уже признали "экстремисткой" организацией.

– Когда ФБК признали вне закона, у старшей сестры Лены случилось большое горе, в Сочи погиб ее сын, на руках у них была тяжелобольная мама, инвалид 1-й группы, ничего не видит, одну ее не оставишь, – вспоминает ее знакомая. – И Лена поехала заниматься похоронами, конечно, в тот момент вряд ли она помнила про автоплатеж и что надо его отключить. Но следствию плевать на обстоятельства, они внесли ее в список "террористов и экстремистов", и, если ей дадут условный срок, она не сможет по закону снимать с него больше 10 тысяч рублей в месяц. Столько стоят коммунальные услуги за квартиру, а у Лены дочка-школьница, она несовершеннолетняя, они есть на что теперь должны, одежду покупать, вообще как-то жить? "Преступление" и наказание, которое к ней применили еще до решения суда, просто несоизмеримы.

Блеск и нищета

В этом же списке "экстремистов и террористов" оказалась и Ирина Файзулина, подруга Гусевой, тоже волонтер штаба Навального. У Ирины двое детей, сын еще школьник, до ареста она работала специалистом по охране окружающей среды на предприятии "Уралкалий" Выручка ПАО "Уралкалий" по РСБУ в I полугодии 2025 года выросла на 13% в годовом исчислении, до 139 млрд рублей, говорится в отчете компании. В том числе выручка от продаж на экспорт составила 106,9 млрд рублей (+11% год к предыдущему году), на внутренний рынок – 32,1 млрд рублей (+22%). У "Уралкалия" пять рудников и семь обогатительных фабрик (шесть калийных и одна карналлитовая), расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край), на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, занимающего второе место в мире по запасам руды. Предприятие поизводит хлористый калий, галит и карналлит, это один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. Сейчас по решению суда она отпущена под домашний арест, но ей запрещено контактировать с мужем – юрист Артем Файзулин проходит по делу о донатах ФБК свидетелем.

– Березники всегда был свободным городом, отличался вольным духом, раньше тут часто проводили разные фестивали. Когда-то это был красивый город, отстроенный в сталинском ампире. Но где-то с 1990-х за ним перестали следить и он пришел в упадок: фасады облупились, всюду следы депрессивности, – рассказывает один из жителей Березников. – Поскольку город построен на выработанных шахтах, у нас не раз были обвалы, даже в центре. Много домов, особенно общежитий, находятся просто в ужасающем состоянии: затоплены подвалы, нет электричества, здания буквально разваливаются. Между тем "Уралхим", куда входит "Уралкалий", был титульным спонсором команды "Формулы-1" Haas в 2021 году, команда называлась Uralkali Haas F1 Team, логотип этот был просто везде.

Гонками увлекается Никита Мазепин, сын основателя "Уралкалия" и одного из его совладельцев (структура собственности компании не раскрывается) Дмитрия Мазепина, который входит в топ-200 крупнейших бизнесменов России и чье состояние Forbes-2025 оценивает в $2,2 млрд. В марте 2022 года после начала войны в Украине Haas разорвал контракт и с "Уралхимом", и Мазепиным-мл., которого вместе с отцом внесли в черный список ЕС. В марте 2024 года санкции против Никиты Мазепина были сняты по решению Европейского суда по правам человека, но в большие гонки он не вернулся – его лучшим результатом в Формуле 1 было 14 место на финише Гран-при Азербайджана в 2021 году.

– Такие вот блеск там и нищета здесь, ибо на нашем городе, да и на людях, миллиарды, которые зарабатывают для Мазепиных в Березниках, никак не отразились, – говорят местные жители. – Если мужик хочет заработать, то идет на войну (по данным Медиазоны, в Пермском крае на войне в Украине погибли 4177 жителей Пермского края – "Окно").

Ирина Файзулина, у которой следователи ФСБ обнаружили семь донатов ФБК на общую сумму 2100 рублей, была немного в тени своей подруги Елены Гусевой и мужа-юриста Артема Файзулина. Он стал первым полицейским в России, кто открыто поддержал Алексея Навального – эксперт-криминалист капитан полиции Артем Файзулин в апреле 2013 года выложил в интернет семейное фото, где он с Ириной и детьми держит плакат "Дело против Навального – дело против меня!" (тогда против Навального возбудили уголовное дело по "Кировлесу"). Руководство местного РОВД заявило, что Файзуллин "порочит честь мундира". На момент его увольнения до пенсии по выслуге лет ему оставалось всего 35 дней.

С тех пор Артем Файзулин работает юристом частной практики, занимается гражданскими, семейными, наследственными и административными делами, был юристом пермского штаба Навального.

– Мы с Ириной всегда были единомышленниками, она участвовала в делах штаба, мы вместе боролись за сохранение местного парка, Ирина как эколог хорошо знает, что у нас в городе в этом плане далеко не все в порядке, – рассказывает Артем. – Меня несколько раз задерживали, штрафовали, отправляли под административный арест. Мы были независимыми наблюдателями на выборах и, видимо, давно слишком мозолили глаза. И я, конечно, понимал, что до меня могут докопаться – особенно после того, как многие несогласные уехали из России – но я не предполагал, что они могут отыграться на моей жене. У нас несколько раз были обыски, они искали хоть что-то и вот нашли неотключенный автоплатеж.

У Файзулиных изъяли телефоны, компьютеры, банковские карты. Артем Файзулин объявил в соцсетях сбор средств, потому что у них вообще ничего не осталось. Внесение Ирины Файзулиной в список "экстремистов и террористов" еще больше осложнит жизнь их семьи.

– Мы остались без средств к существованию, все семейные деньги были на картах и у нас нет к ним доступа, – продолжает он. – Ирину забрали прямо с работы – она приехала рано утром, приложила пропуск, а он заблокирован. Ее забрали в местную ФСБ. А потом двух женщин, у которых несовершеннолетние дети, сразу отправили в СИЗО.

– Мы все надеялись, что до ареста дела не дойдет – суммы донатов смешные, да и практики такой в регионах не было, – говорят друзья Файзулиной и Гусевой. – Но, видно, пришла новая разнарядка – жестить, важна пока не массовость дел, а надо, чтобы фамилии были на слуху, чтобы задержание на местном уровне громко прозвучало, нужно нагнать страх.