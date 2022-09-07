Активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко объявили в розыск

Бывшую активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко МВД России объявило в розыск. Шевченко была членом федерального совета движения "Открытая Россия". В начале 2019 года против нее возбудили уголовное дело – первое в России – по статье о сотрудничестве с организацией, признанной в России нежелательной. Она провела около 500 дней под домашним арестом. В 2021 году суд приговорил её к четырем годам лишения свободы условно. В настоящее время Шевченко с семьёй находится вне России.

По сообщению источника "ОВД-Инфо" в силовых структурах, уголовно-исполнительная инспекция передала материалы МВД, так как Шевченко "уклонилась от исполнения назначенного ей наказания". В основу её уголовного дела легли два административных правонарушения по статье о "нежелательной организации". Первый эпизод – участие в качестве координатора в политических дебатах в Таганроге, второй – публикация анонса лекции "Открытой России".

За время следствия и нахождения под домашним арестом Анастасия Шевченко потеряла старшую дочь. У нее остались сын и младшая дочь, вместе с которыми она покинула Россию в этом августе.