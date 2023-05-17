Активисту Кригеру дали 7 лет по статье об оправдании терроризма

Суд приговорил московского активиста Михаила Кригера к семи годам колонии по статьям об оправдании терроризма и разжигании ненависти.

Кригера обвиняли в призывах к казни Владимира Путина через повешение и к посягательству на жизнь сотрудников ФСБ. Кроме того, он называл героем Михаила Жлобицкого, подорвавшего себя у здания архангельского ФСБ. Делал он это в фейсбуке, уточняли соратники активиста.

Также Кригеру запретили администрировать сайты в течение четырёх лет. После оглашения приговора он, как и вчера, спел украинскую песню. Вину он не признал, сказав, что его судят за "антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию", которую он не скрывает.

Кригера арестовали в ноябре 2022 года в Москве. Ранее его задерживали на различных акциях протеста, включая антивоенные. В июле его арестовали на десять суток из-за наклеек на автомобиле "Навальный – мой президент" и "Я против Путина. Я – за Навального".