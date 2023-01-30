Активисту "Солидарности" Михаилу Кригеру продлили арест до марта 

Суд в Москве продлил до 4 марта арест оппозиционера, участника движения "Солидарность" Михаила Кригера по уголовному делу об оправдании терроризма.

Кригер был задержан в начале ноября прошлого года. Дело против него было возбуждено из-за поста в фейсбуке в поддержку Михаила Жлобицкого - подростка, взорвавшего себя при входе в здание ФСБ в Архангельске. По предъявленному обвинению активисту грозит до семи лет лишения свободы.

В январе Росфинмониторинг внёс Кригера в перечень "террористов и экстремистов", арестовав его счета.