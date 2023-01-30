Активисту "Солидарности" Михаилу Кригеру продлили арест до марта 

Суд в Москве продлил до 4 марта арест оппозиционера, участника движения "Солидарность" Михаила Кригера по уголовному делу об оправдании терроризма.
Кригер был задержан в начале ноября прошлого года. Дело против него было возбуждено из-за поста в фейсбуке в поддержку Михаила Жлобицкого - подростка, взорвавшего себя при входе в здание ФСБ в Архангельске. По предъявленному обвинению активисту грозит до семи лет лишения свободы.
В январе Росфинмониторинг внёс Кригера в перечень "террористов и экстремистов", арестовав его счета.
- Михаил Кригер – московский оппозиционный активист, более 15 лет участвующий в акциях протеста против власти Владимира Путина и политических репрессий. За свою позицию, в том числе антивоенную, он неоднократно подвергался административным арестам и штрафам. Также на него несколько раз нападали активисты прокремлёвских общественных движений.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.