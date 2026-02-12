Активисты "Другой России" повесили замок на дверь офиса Роскомнадзора

Активисты незарегистрированной партии "Другая Россия Эдуарда Лимонова" (нацболы) в четверг повесили велосипедный замок на дверь московского офиса Роскомнадзора и наклеили на дверь плакат "Даёшь интернет без надзора – Россию без Роскомпозора". Об этом сообщается на сайте организации.

На опубликованном в телеграм-канале видео можно увидеть троих человек, которые вешают замок, наклеивают плакат, а затем убегают. В это время охранник попытался открыть дверь, но она открылась не полностью.

"Отечественного интернет-пользователя облагают абсурдными запретами на пользования сайтами и даже на поиск якобы "экстремистской" информации. Народ насильно загоняют в наспех слепленные государственные платформы, больше похожие на шпионские программы, нежели удобные сервисы", – говорится в сообщении, которое цитирует "Настоящее Время".

В декабре 2025 года нацболы вывесили транспарант "Роскомнадзор, запрети этот баннер!" на крыше офиса Роскомнадзора в Санкт-Петербурге.

Роскомнадзор 10 февраля заявил о "последовательном ограничении" работы Telegram, который, как подчеркивает ведомство, по-прежнему не исполняет требования законодательства. Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров вечером 10 февраля написал, что власти России "ограничивают доступ к Telegram в попытке заставить ее граждан переключиться на подконтрольное государству приложение, созданное для слежки и политической цензуры". Речь идёт о мессенджере Max. Дуров отметил, что ранее власти Ирана пошли на такие же меры, но большинство жителей страны по-прежнему используют Telegram, обходя цензуру.

На следующий день стало известно о полной блокировке в России мессенджера WhatsApp.

"Другая Россия Э. В. Лимонова" – незарегистрированная партия, которая была создана после признания экстремистской Национал-большевистской партии, созданной ныне покойным Эдуардом Лимоновым. Её участники, как отмечает "Медиазона", поддержали вторжение в Украину, некоторые из них сами воевали на стороне России. В сообщении на сайте партии говорится, что Телеграм стал основным средством связи для российской армии и "достойной альтернативы нет до сих пор".

Меры по ограничению работы Telegram раскритиковали и другие провоенные блогеры и общественные деятели, включая ряд депутатов Госдумы, в том числе лидера "Справедливой России" Сергея Миронова. В Кремле заявили, что мессенджер должен исполнять требования закона, и усомнились в том, что российские военные действительно используют его на фронте.