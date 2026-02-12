WhatsApp: власти РФ пытаются полностью заблокировать мессенджер

Представители мессенджера WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta, заявили о попытке российских властей полностью заблокировать доступ к мессенджеру в стране. Сообщение опубликовано в официальном аккаунте WhatsApp в ночь на 12 февраля - после того, как проект "На связи" на фоне последних заявлений Роскомнадзора сообщил, что проверил несколько сайтов популярных в России ресурсов и обнаружил, что у 13 из них, включая WhatsApp, удалены данные из Национальной системы доменных имен (НСДИ), которая была создана в рамках закона о "суверенном Рунете".

"Сегодня российские власти попытались полностью заблокировать WhatsApp в попытке заставить людей перейти на государственное, незащищенное от слежки приложение", - сообщается в аккаунте мессенджера в X (под приложением, по всей видимости, имеется в виду активно продвигаемый российскими властями мессенджер MAX). "Старания изолировать более 100 миллионов пользователей без права на частное и безопасное общение - это шаг назад, который может привести только к снижению безопасности людей в России", сообщили в WhatsApp, отметив, что "продолжают делать всё возможное, чтобы пользователи оставались на связи".

Из Национальной системы доменных имен удалены в том числе и данные о сайтах "Настоящего Времени", Радио Свобода, BBC News, Deutshe Welle, YouTube, Facebook и браузера Tor. При попытке зайти на эти ресурсы напрямую без VPN сетевое оборудование не может связать адреса сайтов с его IP и выдаёт ошибку. Иными словами, доступ возможен только с использованием VPN или других инструментов обхода блокировок.

Официальных комментариев от российских властей или представителей НСДИ пока не поступало.

Компания Meta была после начала войны в Украине признана российскими властями экстремистской, а доступ к соцсети Facebook заблокирован. WhatsApp, который используют в повседневной жизни десятки миллионов россиян, эти меры долгое время не касались, однако в прошлом году власти начали вводить ограничения, в частности на видеозвонки.

В последние дни внимание привлекли дальнейшие ограничения на работу другого популярного в России мессенджера Telegram. О его полной блокировки речь пока не идёт, однако Роскомнадзор активизировал его "замедление", что вызвало негативную реакцию в том числе и провоенных блогеров, использующих эту площадку. Власти заявили, что Telegram и другие мессенджеры должны соблюдать законы. В компании также, как и в случае с WhatsApp, заявили, что власти России преследуют цель вынудить пользователей перейти на государственный мессенджер.