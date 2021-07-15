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Активисты SERB спустили колёса на автомобиле адвоката "ОВД-Инфо"

Дмитрий Захватов

Активисты прокремлёвского движения SERB спустили колёса на машине адвоката Дмитрия Захватова. Об этом он сообщил в телеграм-канале. Захватов сотрудничает с правозащитным проектом "ОВД-Инфо" и представляет в суде интересы участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной. По словам Захватова, активисты оставили на лобовом стекле его автомобиля наклейки с надписью "Работают братья! И есть результат – все „крысы“ сидят". В полицию Захватов обращаться не собирается. Он назвал "победой" то, что активисты SERB научились выражать свою позицию "мирно".

По словам Захватова, листовки связаны с его предыдущей публикацией в телеграм-канале о полицейском Магомете Нурбагандове. Он был захвачен и убит в 2016 году, в Дагестане. Убийство, как утверждается, было совершено боевиками запрещённой террористической группировкой "Исламское государство". Перед убийством исламисты требовали от заложника сказать на камеру какое-то воззвание к коллегам, чтобы они увольнялись из полиции. Но он ответил "Работайте братья". "Братья" твои работают, Магомет. По полной программе", – написал Захватов. "Увешанные оружием сверху и донизу, уже по третьему кругу за месяц фабрикуют документы в отношении безоружных и безобидных девчонок и ребят из Pussy Riot, чтобы те без вины сидели в спецприемнике", – отметил адвокат.

Летом полиция в Москве регулярно арестовывает участников Pussy Riot и политических активистов на сроки до 15 суток, обвиняя их в сопротивлении полиции или хулиганстве. Причём иногда задержания происходят на выходе из спецприёмников после административного ареста или на следующий день.

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