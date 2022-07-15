Активы Starbucks в России покупают ресторатор, музыкант и сенатор

Активы американской сети кофеен Starbucks в России приобретут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати и компания «Синдика» бывшего президента Кабардино-Балкарии, сенатора и бизнесмена Арсена Канокова. Об этом Пинский сообщил изданию Forbes. Условия сделки он не раскрыл.

Антон Пинский предложил Starbucks выкупить активы в России ещё в марте.

В начале июля "Ведомости" со ссылкой на источники писали, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks.

По данным Telegram-канала Mash, две тысячи сотрудников кофеен Starbucks сохранят свои рабочие места.

Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов "Макдоналдс", которую приобрел российский предприниматель Александр Говор и переименовал во "Вкусно — и точка!".

Американская сеть кофеен проработала на российском рынке 15 лет. В стране насчитывается около 130 заведений Starbucks . В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а 23 мая сообщила об окончательном уходе с российского рынка.