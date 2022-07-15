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Активы Starbucks в России покупают ресторатор, музыкант и сенатор

Активы американской сети кофеен Starbucks в России приобретут ресторатор Антон Пинский, певец и бизнесмен Тимати и компания «Синдика» бывшего президента Кабардино-Балкарии, сенатора и бизнесмена Арсена Канокова. Об этом Пинский сообщил изданию Forbes. Условия сделки он не раскрыл.

Антон Пинский предложил Starbucks выкупить активы в России ещё в марте.

В начале июля "Ведомости" со ссылкой на источники писали, сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля. Она подразумевает право аренды на все площади кофеен Starbucks с ремонтом, но без возможности использования продукции и технологий Starbucks.

По данным Telegram-канала Mash, две тысячи сотрудников кофеен Starbucks сохранят свои рабочие места.

Новому владельцу сети кофеен предстоит провести ребрендинг по аналогии с американской сетью ресторанов "Макдоналдс", которую приобрел российский предприниматель Александр Говор и переименовал во "Вкусно — и точка!".

Американская сеть кофеен проработала на российском рынке 15 лет. В стране насчитывается около 130 заведений Starbucks . В начале марта компания объявила о приостановке деятельности в России, а 23 мая сообщила об окончательном уходе с российского рынка.

  • Антон Пинский более 15 лет занимается развитием ресторанных и клубных проектов вместе с ресторатором Аркадием Новиковым.
  • Тимати — один из создателей музыкального лейбла Black Star, основанного в 2006 году. Помимо музыкальной деятельности, компания открыла сети бургерных, барбершопов, тату-салонов, автомоек и спортивных клубов.
  • Арсен Каноков — член Совета Федерации, в прошлом был президентом республики Кабардино-Балкария. До 2016 года входил в Высший совет "Единой России". Сейчас входит в топ-200 богатейших бизнесменов России. Forbes в 2021 году оценивал его состояние не менее чем в 750 миллионов долларов.

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