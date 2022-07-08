В части ресторанов "Вкусно – и точка" не будет картошки фри

В некоторых ресторанах "Вкусно – и точка", пришедших в России на смену сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс", не будет картошки фри и картошки по-деревенски, сообщает РБК. В компании – владельце ресторанов это объяснили прошлогодним неурожаем сортов картофеля, которые использовались для приготовления этих блюд. Нехватка картофеля может продлиться до следующего урожая в конце 2022 года.

После ухода "Макдоналдса" из России, обусловленного международными экономическими санкциями из-за войны в Украине, сеть купил российский предприниматель Александр Говор. Он провел ребрендинг, сменив название сети на "Вкусно – и точка", и пообещал по возможности сохранить привычное меню, хотя из него были удалены некоторые позиции: гамбургеры "Биг тейсти", "Биг мак" и десерт "Макфлури". Из меню исключили также напитки Coca-Cola, чья компания-производитель решила прекратить работу заводов и уйти из России.

Единственным поставщиком картофеля для производства картошки фри и картошки по-деревенски для "Макдоналдса", а теперь для "Вкусно – и точка" является компания ООО "ЛВМ Рус", которая создавалась как совместное предприятие российской группы "Белая Дача" и голландско-американской Lamb Weston Meijer. Сейчас иностранное участие в российских компаниях находится под вопросом. В марте крупный мировой производитель картофеля фри канадская McCain Foods объявила, что после начала российского вторжения в Украину компания остановила строительство завода по переработке картофеля в Тульской области. Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России.

Для приготовления картошки фри используются сорта картофеля "Рассет Бурбон", "Сантана" и "Инноватор" с крупными и плотными клубнями. Их выращивают в России, но семена для них еще в конце 2010-х годов в Россию преимущественно импортировались.

После того как сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" ушла из России и ее заместила сеть "Вкусно – и точка", российские СМИ публиковали жалобы посетителей на сокращение меню и снижение качества блюд. В частности, посетители отмечали, что к блюдам им подают просроченные соусы, оставшиеся еще от "Макдоналдса", с закрашенными от руки логотипами сети; в двух случаях посетители жаловались на плесень в гамбургерах.

На данный момент, как сообщают "Ведомости", в России работают лишь 142 ресторана из 850 бывшего McDonald`s. Новая компания планирует запустить все оставшиеся рестораны к сентябрю 2022 года.