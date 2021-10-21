Актрису из интернет-сериала про Наливкина отправили в колонию

Суд в Уссурийске приговорил к трем месяцам колонии общего режима Ларису Кривоносову, исполнившую роль официального представителя МВД Марины Вульф в интернет-сериале о работе вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Кривоносову, которая ранее была судима, признали виновной в уклонении от административного надзора, пишет Vl.Ru со ссылкой на официальное сообщение региональной полиции.

В сообщении говорится, что в 2017 году актриса условно-досрочно освободилась из колонии, где отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. В 2020 году суд установил над ней административный контроль за "нарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность". Кривоносовой запретили выходить из дома по ночам, покидать пределы округа, а также обязали отмечаться в полиции.

В последствии за нарушение правил административного контроля её неоднократно привлекали к административной ответственности, а также возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

В сентября 2021 года суд арестовал Ларису Кривоносову на 10 суток. Первоначально сообщалось, что ее признали виновной в незаконном ношении формы сотрудника полиции, однако позже в МВД пояснили, что речь об уклонении от административного надзора.

Сатирический сериал про вымышленного чиновника Виталия Наливкина выходит на Youtube-канале BARAKuda. По сюжету Наливкин боролся с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом и участвовал в разоблачении коррумпированного полковника МВД. После выхода последнего сюжета исполнителя роли Наливкина Андрея Неретина арестовали на пять суток за мелкое хулиганство. 21 сентября 2021 года Неретин был задержан на два дня. Суд обвинил его в неуважении к обществу, поскольку он якобы матерился в общественном месте. В итоге актер был оштрафован на 500 рублей.